الدول المقاطعة لقطر تجتمع في القاهرة لبحث رد الدوحة والخطوة المقبلة
القاهرة- (أ ف ب): تعقد المملكة العربية السعودية والدول الحليفة لها الاربعاء اجتماعا في القاهرة لاتخاذ قرار حول الخطوات المستقبلية ازاء قطر، بعدما ردت الدوحة رسميا على شروط اعادة العلاقات، رغم انها رات فيها مطالب “غير واقعية”.
ويبدأ الاجتماع عند الساعة 11,00 ت غ بين وزراء خارجية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر. ويعقد اللقاء غداة اعلان السعودية ان الدول الاربع تسلمت الرد القطري الرسمي على شروطها لاعادة العلاقات مع الامارة الغنية بالغاز.
وفي الخامس من حزيران/ يونيو، قطعت هذه الدول علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات “ارهابية” واخذة عليها التقارب مع إيران. لكن الدوحة التي تضم اكبر قاعدة جوية اميركية في الشرق الاوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الارهاب.
وتقدمت الدول الاربع بمجموعة من المطالب لاعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوة الامارة الغنية الى تخفيض العلاقات مع إيران واغلاق قناة “الجزيرة”. وقدمت قطر الاثنين ردها الرسمي على المطالب إلى الكويت التي تتوسط بين اطراف الأزمة الدبلوماسية.
وفجر الاربعاء قالت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على حسابها في تويتر ان “الوزير عادل الجبير تسلم من وزير الدولة الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة”.
وأوضحت الوزارة أن الجبير تسلم الرد القطري خلال استقباله الوزير الكويتي في جدة، المدينة الواقعة في غرب المملكة على ساحل البحر الاحمر.
وأعلنت السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في بيان مشترك صدر في وقت لاحق انها تسلمت عبر الكويت الرد القطري الرسمي. وجاء في البيان “الدول الأربع تلقت الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية.. وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب”.
وكانت الدول الاربع أعلنت فجر الاثنين أن المهلة التي منحتها للحكومة القطرية للرد على المطالب الـ13 التي قدمتها اليها والتي انتهت ليل الاحد تم تمديدها 48 ساعة نزولا عند طلب الكويت.
- “غير واقعية”
ورغم انه لم يتم الكشف عن فحوى رد الدوحة، الا ان تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تشير الى ان الامارة لن تقبل بتنفيذ المطالب كما وردت في لائحة الدول الاربع.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الالماني الالماني سيغمار غابريال في الدوحة الثلاثاء إن “اللائحة غير واقعية” وغير قابلة للتطبيق. واضاف أن الشروط التي تشملها “لا تتعلق بالارهاب بل بقمع حرية التعبير”.
كما ذكر أن رد بلاده جاء “في الاطار العام لمبادئ حفظ السيادة (…) وعدم التدخل في شؤون الدول وفي اطار القانون الدولي”، مشددا على أن قطر “ملتزمة التزاما كاملا” بمكافحة الارهاب.
وعشية اجتماع القاهرة، حذرت أبوظبي مجددا من “فراق” مع قطر التي تعتمد، منذ بدء محاولة محاصرتها تجاريا عبر اغلاق الدول الاربع للمنافذ البحرية والجوية والبرية امامها، على ايران وتركيا في وارداتها الغذائية.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الامارات أنور قرقاش في تغريدة على تويتر “إما أن نحرص على المشترك ونمتنع عن تقويضه وهدمه، وإما الفراق”.
وتخشى دول اوروبية من تبعات سلبية للازمة على اعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية ودولة الامارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر، وتسعى الى جانب الولايات المتحدة لتقريب وجهات النظر عبر الحوار.
وفي خضم الازمة، أعلنت قطر، أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال، عزمها زيادة انتاجها من الغاز بنسبة 30%.
وقال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة “قطر للبترول” العامة الضخمة، خلال مؤتمر صحافي عقده في الدوحة الثلاثاء، أن قطر تنوي انتاج مئة مليون طن من الغاز الطبيعي في السنة بحلول 2024.
ويصل انتاج قطر الحالي الى 77 مليون طن في السنة. وهذه الزيادة سترفع مستويات الانتاج إلى ما يوازي ستة ملايين برميل من النفط في اليوم، كما أضاف الكعبي.
DIALOGUE IS THE ONLY ORTHO WAY TO ACHIEVE PEACE FOR ALL … DO AS YOU WOULD BE DONE BYYYYY……وا ه معتصما ..اين الضمير ..الانساني
في هذا الوطن الاسلامي والعربي !! لقد صاح الحذاء والحيوان باي ذنب اضرب …
نعم سكرت سكرت سكرت ..فلن اجدًبالسكر حلا ..نعم بكيت بكبت بكيت فلم اجد بالبكاء حلا ..نعم صرخت صرخت صرخت فلم تفهمني الحيوانات صراخي …
فالي متي سنبقي هكذا ..؟؟؟
انظمه مستبده عقيمه سقيمه ..مطيعه للاستعمار ومخططاته في سبيل الحفاظ علي كرسي الحكم ..ولو أعطينا كل ثروات البلاد لهذا المستعمر …
وشعوب مضطهده ..تعودت علي الانصياع ..دون اي نقاش ..وذلك لتفوق الجهل والخوف علي العلم والشجاعة في رفض ما هو باطل ..النشاشيبي
بقاءنا في الوطن بهذه الظروف الحيوانيه لا تطاق في جميع المناحي ..الحياتيه ..
والهجرة أيضا مذله تفوق مذله الوطن بدون ادني شك رغم هناك يوجد بعض القيم الانسانيه الخفيفه ..ولكن في النهايه تصب في دعم الاستعمار بدون ادني شك الذي يشكل العنصر الأساسي في تدمير أوطاننا لدهاءه ..وخبثه ..
نعم نناشد الشرفاء ان وجدوا من ابناء هذا الوطن ان يعملوا ما باستطاعتهم علي خلق نظام إنساني اجتماعي يدعم كرامه العيش لكل انسان في هذا الوطن ..والتخلص من كل السلبيات التي أدت الي تفرقنا وتهجير نا واذلالنا ..
نعم لوحدتنا في جميع مناحي الحياه …
نعم للتنميه الانسانيه الوطنيه في جميع مناحي الحياه من اجل التخلص والاستغناء من الخدمات الاستعماريه ..المجرمه بحقنا جميعا ..
كفانا تمزق بسبب جهلنا وعنصريتنا ..وكراهيتنا لبعضنا البعض ..فكلنا ابناء وطن واحد اسمه الوطن الانساني والعربي والاسلامي فلنحافظ علي القيمه الانسانيه لكل فرد من ابناءه …
نعم كرامتنا واحده ومذلتنا واحده فلنعمل لكرامتنا بدلا من مذلتنا .وحب لاخيك كما تحب لنفسك …واترك بصمتك الجميله في خدمه هذا الوطن وهذه الانسانيه ..التي تناشد منك أمل الخير والتقدم والرقي
النازح سنبقي مكانك سر في مخيمات البوءس والحرمان ما دام ليس هنلك وحده انسانيه وطنيه تهدف علي رقينا جميعا ..واعمل علي وضع حد الي مكاءد الاستعمار
الصهيوامركانبيريطنوفرنسيروسي …
فهل من مجيب ؟!؟!..
ومن لا يحب الحريه والرقي ليعش ابدي الدهر تحت نعال الوهم والجهل والخوف والاستعمار ..بدون ادني شك ..
فلسطين تحضنكم جميعا …فأنتم منها وهي لكم ..ولن تكن لها كرامه وانتم بعيدين عنها ..فهي بأشد الحاجه لوجودكم بها