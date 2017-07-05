مقتل مسلم من الروهينغا ضربا بأيدي حشد في بورما

رانغون – أ ف ب: قتل مسلم من أقلية الروهينغا ضربا بأيدي حشد من البوذيين واصيب ستة آخرون بجروح، بحسب ما أعلنت الشرطة الاربعاء، في حادث هو الأخير من سلسلة من أعمال العنف الدينية آخر مظاهر اعمال العنف الدينية في هذا البلد.

وقع الحادث الثلاثاء فيما كانت الشرطة تواكب سبعة من الروهينغا، من المخيم الذي يعيشون فيه الى العاصمة الاقليمية لولاية راخين غرب البلاد.

ويعيش اكثر من 100 الف شخص، معظمهم من الروهينغا في مخيمات النازحين في ولاية راخين منذ اندلعت اعمال العنف الدينية التي اسفرت عن مئات القتلى في عام 2012. ولا يستطيع الروهينغا الذين تعتبرهم الامم المتحدة واحدة من الاقليات الاكثر تعرضا للاضطهاد في العالم، الخروج من هذه المخيمات إلا بأعداد قليلة وبناء على اذونات خاصة.

وقال شرطي طالبا عدم كشف هويته “قتل مسلم واصيب ستة اخرون بجروح. ولا يزال اثنان في المستشفى”.

ونجمت اعمال العنف عن جدال حاد حول مرفأ سيتوي بين هذه المجموعة من الروهينغا، ومتعهد محلي في شأن مركب كانوا يرغبون في شرائه.

وكتبت صحيفة “غلوبال نيو لايت اوف ميانمار” الرسمية “نشب جدال على رصيف المرفأ”. ولم توضح الصحيفة ان القتلى هم من الروهينغا المسلمين لان هذا الموضوع من المحرمات في بورما.

وتنفي الحكومة البورمية خصوصا زعيمة المعارضة السابقة اونغ سان سو تشي، اتهامات الامم المتحدة حول “جرائم ضد الانسانية” محتملة ارتكبها الجيش منذ اواخر عام 2016 ضد الروهينغا.

ويعامل الروهينغا مثل الأجانب في بورما، وما زالوا بلا جنسية ومحرومين من أي حقوق، حتى لو أن البعض منهم يعيش في البلاد منذ أجيال.