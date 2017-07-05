رئيس الوزراء الهندي يصف إسرائيل بأنها “صديق حقيقي”

رويترز: وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إسرائيل، بأنها “صديق حقيقي” للهند، وذلك خلال اجتماع في القدس الأربعاء (5 يوليو /تموز) مع الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين.

جاء الاجتماع في إطار زيارة مودي لإسرائيل والتي تستمر ثلاثة أيام، فيما يعد تأييداً علنياً من جانب مودي لدولة يبدي منذ وقت طويل إعجابه بها لخبراتها العسكرية والتكنولوجية لكن أسلافه كانوا يحافظون على مسافة معها.

ويقول المحللون إن الهند تنتهج عادة دبلوماسية حذرة في المنطقة خوفا من إغضاب الدول العربية وإيران -فهي الدول التي تعتمد عليها الهند في وارداتها الكبيرة من النفط- أو إثارة استياء الأقلية المسلمة بين سكانها. والهند داعم قوي للقضية الفلسطينية حتى رغم سعيها بعيدا عن الأضواء لعلاقات مع إسرائيل.

لكن مودي يرفع النقاب الآن عن علاقات عسكرية مزدهرة. ويقول مسؤولون في دلهي وتل أبيب إن مودي سيجري محادثات تستمر ثلاثة أيام مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتطوير بيع وإنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار ونظم الرادارات تحت شعار “صنع في الهند”.