إردوغان يتهم ألمانيا “بالانتحار” قبل قمة مجموعة العشرين
Jul 05, 2017
برلين – رويترز: نقلت صحيفة عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قوله إن ألمانيا “تنتحر” بعدم سماحها له بالحديث مع الأتراك الموجودين هناك خلال زيارة للبلاد لحضور قمة مجموعة العشرين التي تبدأ يوم الجمعة.
وقال لصحيفة دي تسايت الأسبوعية “ألمانيا تنتحر، يتعين عليها إصلاح هذا الخطأ”.
وقال إردوغان إن ألمانيا مادامت لا تسلم أنصار خصمه فتح الله كولن لتركيا ستظل بلاده تنظر إليها باعتبارها تحمي الإرهاب.
واتهمت أنقرة كولن بتدبير محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي. وينفي كولن أي دور له في ذلك.
وقال إردوغان كذلك إن ألمانيا وتركيا تحتاجان لبعضهما البعض وإنه على المستوى الشخصي ليس لديه أي مشكلة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
يجب ان تظل تصريحات اردوغان دبلوماسية كون القضايا المختلف عليها ليست جوهرية فتركيا اليوم مستهدفة في مشروعها الحضاري وعليها أن تتقن السير بين الألغام.
منذ الانقلاب الفاشل في تركيا ضد اردوغان الغرب يتحرك مثل دول الموز(الدول الفاشلة حسب التعبير السياسي) وترتكب موبقات تعتبر ردة وانقلاب على الديمقراطية والاعراف الدبلوماسية! تصوروا, منعوا وزيرة من دخول قنصلية بلادها بدون سبب!؟ طبعاً حسب الاعراف الدبلوماسية القنصليات والسفارات هي اراضي للدول التي تمثلها يعني صاحب البيت!! تصوروا منعوا من التقاء مسؤلين ووزراء بمواطنيهم بحجج واكاذيب مخزية ومقرفة!؟ يا الله كم الغرب منافق وذو وجهين ويتنكر لكل شئ مهما كان مقدساً عندهم في لحظة وبدون حرج؟! ألحمد لله يوماً بعد يوم الغرب يعري نفسه وهذا امر جيد لكي لانغتر بعد بالغرب الذي يكيل بمكيالين!؟ يا ليت اردوغان يلغي زيارته لقمة العشرين.