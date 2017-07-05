إردوغان يتهم ألمانيا “بالانتحار” قبل قمة مجموعة العشرين

برلين – رويترز: نقلت صحيفة عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قوله إن ألمانيا “تنتحر” بعدم سماحها له بالحديث مع الأتراك الموجودين هناك خلال زيارة للبلاد لحضور قمة مجموعة العشرين التي تبدأ يوم الجمعة.

وقال لصحيفة دي تسايت الأسبوعية “ألمانيا تنتحر، يتعين عليها إصلاح هذا الخطأ”.

وقال إردوغان إن ألمانيا مادامت لا تسلم أنصار خصمه فتح الله كولن لتركيا ستظل بلاده تنظر إليها باعتبارها تحمي الإرهاب.

واتهمت أنقرة كولن بتدبير محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي. وينفي كولن أي دور له في ذلك.

وقال إردوغان كذلك إن ألمانيا وتركيا تحتاجان لبعضهما البعض وإنه على المستوى الشخصي ليس لديه أي مشكلة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.