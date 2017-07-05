محادثات الأستانا تفشل في الإتفاق على مناطق خفض التصعيد في سوريا

استانا – أ ف ب: فشلت كل من روسيا وتركيا وايران خلال محادثات السلام التي جرت الاربعاء في الاتفاق على تفاصيل تتعلق بقضايا من بينها حدود أربع مناطق لخفض التصعيد تم الاتفاق عليها في سوريا، بحسب كبير المفاوضين الروس الكسندر لافرينتييف.

وقال لافرينتييف ان الوثائق التي تحدد كيفية تطبيق الاتفاق في المناطق الأربع “تحتاج الى الانتهاء منها” رغم أنه “تمت الموافقة عليها بشكل أساسي” بين الدول الثلاث بعد يومين من المفاوضات في استانا.

وكانت كل من وفود روسيا وتركيا وإيران قالت في بيان مشترك صدر في وقت سابق من اليوم، إن البلدان الثلاثة شكلت مجموعة عمل لوضع اللمسات النهائية على اتفاق بشأن إقامة مناطق عدم تصعيد في سوريا.

وقالت الدول الثلاث إنها ستجري الجولة المقبلة من المحادثات في آستانة في الأسبوع الأخير من أغسطس/ آب.

من جانبه قال رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري اليوم الأربعاء إن تركيا عرقلت الموافقة على وثائق تهدف إلى تطبيق خطة مناطق عدم التصعيد في سوريا.

وقال للصحفيين إنه بسبب موقف أنقرة فقد حققت المحادثات نتائج “متواضعة” للغاية.