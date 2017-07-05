تصريحات للسفير السعودي في السودان تثير سخط الصحافيين

الخرطوم ـ “القدس العربي”:

أثارت تصريحات للسفير السعودي في الخرطوم على حسن جعفر، طالب فيها السودان باتخاذ موقف واضح من أزمة الخليج، سخط الصحافيين الذين اعتبروها “إهانة للسودان وحكومته”. وقد اضطر السفير السعودي إلى عقد مؤتمر صحفي لتبرير تصريحاته غير أن الصحافيين وجهوا له أسئلة من قبيل مدى دعم دول الحصار للحرية الصحافية في بلدانهم بدلا من المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة. واعتبر بعض كتابة الأعمدة أن تصريحات السفير السعودي في السودان بمثابة تطاول واستفزاز، كما لو كان السودان “مستعمرة تتبع لبلاده”. واعتبر بعض كتاب الأعمدة، تلك التصريحات بأنها “خرق لكل الأعراف الدبلوماسية وتدخل في الشؤون الداخلية للسودان”. وكشف صحافيون سودانيون كيف أن السفارة السعودية في الخرطوم حاولت استقطابهم لدعم وجهة نظر دول الحصار.