 دول الحصار: رد قطر على مطالبنا “سلبي ويفتقر إلى الجدية”

القاهرة ـ وكالات: أعرب وزراء خارجية السعودية عادل الجبير ومصر سامح شكري والامارات عبدالله بن زايد، والبحرين خالد بن احمد بن محمد آل خليفة اليوم الأربعاء عن أسفهم إزاء الرد القطري على مطالب الدول الأربع، التي تشمل إغلاق قناة “الجزيرة”.

ووصف البيان الصادر عن اجتماع الوزراء الأربعة الذي تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري الرد القطري على هذه المطالب بأنه “سلبي” بما يعكس “عدم الجدية” من جانب قطر.

الجبير: المقاطعة ستستمر إلى أن تعدل قطر سياستها إلى الأفضل

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن مقاطعة الدول العربية الأربع لدولة قطر ستستمر إلى أن تعدل الدوحة سياستها إلى الأفضل.

وقال الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين في القاهرة “هناك مقاطعة سياسية مقاطعة اقتصادية… المقاطعة ستستمر إلى حين تعدل قطر سياستها إلى الأفضل”.

وقال في رد على سؤال حول الاجراءات المتوقعة ضد قطر”لنا الحق السيادي فى اتخاذ الاجراءات وفقا للقانون الدولى، وسوف نتخذها فى الوقت المناسب بعد التشاور بشأنها”.

وفيما يتعلق بالموقف التركي والإيراني إزاء الأزمة قال الجبير “نأمل ونتمنى أن تستمر تركيا على الحياد… إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم”.

وزير خارجية البحرين وتعليق عضوية قطر في مجلس التعاون

من جهته قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن قرار تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي سيصدر من المجلس وحده.

وقال أيضا إن “الإخوان المسلمين أضروا بمصر واستباحوا دماء الشعب المصري وأضروا بدولنا وعلى هذا الأساس نعتبرهم منظمة إرهابية”.

وزير خارجية مصر: استمرار التشاور

من جانبه أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري عن استمرار التشاور بين الدول الاربع مصر والسعودية والبحرين والامارات بشأن الموقف من دولة قطر.

وقال شكري إن “الدول الداعية لمكافحة الإرهاب اتفقت على استمرار التشاور وعقد الاجتماع القادم في المنامة بالبحرين”.

وأوضح أن الدول الاربع أكدت على ضرورة إنهاء كل أشكال دعم وتمويل الإرهاب.

وشدد على أن موقف الدول المجتمعة يقوم على الالتزام بالاتفاقيات الدولية واتفاقيات مكافحة الإرهاب”.

وزير خارجية الإمارات: قطر لا تهتم بأشقائها

أما وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان فزعم إن قطر لا تهتم بأشقائها بقدر ما تهتم بالإرهاب والتطرف.

وتتهم الدول الأربع قطر بدعم وتمويل جماعات متشددة، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال الوزير “لم نجد إلى اليوم أي بوادر حقيقية حتى بعد الرد بالأمس.. أي بوادر حقيقية من دولة قطر أنها مهتمة بأشقائها ومحيطها كما هي مهتمة بالتطرف والتحريض والإرهاب”.