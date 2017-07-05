مدرب سابق للسعودية يدعو لرفع الحصار الخليجي عن قطر

الدوحة ـ(د ب أ): وجه الأرجنتيني غابرييل كالديرون، مدرب نادي قطر القطري، رسالة للدول الخليجية التي فرضت حصارا على قطر، وقطعت معها العلاقات مؤخرا وهي السعودية والإمارات والبحرين وأيضا مصر، مفادها أن هذا القرار ليس في محله على الإطلاق.

وقال كالديرون اليوم الأربعاء، على هامش المؤتمر الصحفي لتقديمه مدربا للفريق رسميا مدة موسمين خلفا للمدرب الوطني عبد الله مبارك “لا أؤيد هذا الحصار على الإطلاق”.

وأضاف “شخصيا أنا على ثقة أن كل تلك الأمور ستعود الى نصابها الصحيح، وأنا أدرك أن قطر تسير بصورة جيدة للغاية نحو تحقيق النجاح”.

وتابع كالديرون قائلا “من واقع خبرتي في منطق الخليج، أعرف جيدا بأن الجميع عائلة واحدة، وهناك روابط صلة وقرابة بين الكثير من العائلات لذلك أنا واثق من أن الأمور ستسير على الأفضل في المستقبل وتعود كما كانت بين هذه الأسرة الواحدة”.

يذكر أن كالديرون، من مواليد السابع من شباط/ فبراير عام 1960 في راوسون بالأرجنتين، بدأ مسيرته التدريبية، مع نادي كان الفرنسي، ثم انتقل لسويسرا لتدريب نادي لاوسون.

وتولى بعد ذلك تدريب المنتخب السعودي عام 2006، وقاده للتأهل لمونديال ألمانيا دون هزيمة في التصفيات، قبل أن تتم إقالته في العام نفسه بعد فشل الفريق في دورة ألعاب غرب آسيا، وهزيمته مرتين أمام العراق.

وانتقل المدرب الأرجنتيني إلى تدريب المنتخب العماني عام 2007، وتمت إقالته في العام التالي.

وعاد كالديرون للسعودية، مرة أخرى من بوابة نادي اتحاد جدة، وأشرف على الفريق لمدة موسمين، وحقق مع الفريق بطولة الدوري السعودي، كما وصل بالفريق لنهائي دوري أبطال آسيا عام .2009

وسبق له العمل في منطقة الخليج في العديد من الأندية والمنتخبات وبالتالي يعرف الكثير عن الكرة القطرية أيضا.

وسيبدأ المدرب مهمته مع نادي قطر بعدما قام بتوقيع العقد، حيث سيخوض المرحلة الأولي لفترة الإعداد بالدوحة، وحتى موعد سفر البعثة الي سلوفينيا لإقامة معسكر تدريبي للفريق خلال الفترة من العاشر من آب/أغسطس القادم حتى يوم 28 من نفس الشهر.