تركيا: لا نعلن الحرب في سوريا لكن نستعد للرد على أي تهديد

تركيا – رويترز: قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش اليوم الأربعاء، إن الاستعدادات العسكرية التركية في شمال غرب سوريا إجراءات مشروعة ضد أي تهديد من القوات الكردية في منطقة عفرين وإن تركيا سترد على أي تحرك عدواني.

وقال قورتولموش “هذا ليس إعلانا للحرب. نحن نقوم باستعدادات ضد تهديدات محتملة، هذا إجراء مشروع حتى يتسنى لنا أن نحمي استقلالنا. لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يرسلون صواريخ من عفرين”.

يشار إلى أن توترا يشوب العلاقات بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية المدعومة من التحالف بقيادة واشنطن، وتعتبرها تركيا تمثل تهديدا للعمق الاستراتيجي لها، كما تهتم عناصرها بكونها علاقة وثيقة بالتنظيم الإرهابي “بي كا كا” الذي يشن هجمات في الداخل التركي وذو نزعات إنفصالية.