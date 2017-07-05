نص البيان المشترك لوزراء خارجية دول الحصار حول الأزمة مع قطر
القاهرة ـ ( الأناضول ):
أصدر وزراء خارجية الدول العربية الأربعة المقاطعة لقطر، بيانا مشتركا، عقب اجتماعهم المغلق، اليوم الأربعاء، في القاهرة حول الأزمة الخليجية، تضمن انتقادات للدوحة، فيما لم يتبن خطوات تصعيدية.
وفيما يلي نص البيان المشترك الذى تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع:
اجتمع وزارء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة في 5 يوليو (تموز) 2017، للتشاور حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتهديدات المترتبة على السياسات القطرية للأمن القومي العربي وللسلم والأمن الدوليين.
وتم التأكيد على أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية التزام باتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الارهاب الدولي مع التشديد على المبادئ التالية:
1 ـ الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.
2 ـ إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.
3 ـ الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
4 ـ الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو (أيار) 2017.
5 ـ الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.
6 ـ مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأكدت الدول الأربع أن دعم التطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ليس قضية تحتمل المساومات والتسويف وأن المطالب التي قدمت لدولة قطر جاءت في إطار ضمان الالتزام بالمبادئ الستة الموضحة أعلاه وحماية الأمن القومي العربي وحفاظ السلم والأمن الدوليين ومكافحة التطرف والإرهاب وتوفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية لأزمات المنطقة والتي لم يعد ممكنا التسامح مع اسمته “الدور التخريبي الذي تقوم دولة قطر فيها. “
وشددت الدول على أن التدابير المتخذة والمستمرة من قبلها هي نتيجة لمخالفة دولة قطر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية ودعمها للتطرف والإرهاب وما ترتب على ذلك من تهديدات لأمن المنطقة.
وتقدمت الدول الأربع بجزيل الشكر والتقدير للشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على مساعيه وجهودة لحل الأزمة مع دولة قطر، وأعربت عن الأسف لما أظهره الرد السلبي الوارد من دولة قطر من تهاون وعدم جدية التعاطي مع جذور المشكلة وإعادة النظر في السياسات والممارسات بما يعكس عدم استيعاب لحجم وخطورة الموقف.
وأكدت الدول الأربع على حرصها الكامل على أهمية العلاقة بين الشعوب العربية والتقدير العميق للشعب القطري الشقيق، معربا عن الأمل في أن تتغلب الحكمة وتتخذ دولة قطر القرار الصائب.
وشددت الدول الأربع على أن الوقت قد حان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوضع نهاية لدعم التطرف والإرهاب وأنه لم يعد مكان لأي كيان أو جهة متورطة في ممارسة أو دعم أو تمويل التطرف والإرهاب في المجتمع الدولي أو كشريك في جهود التسوية السلمية للأزمات السياسية في المنطقة.
وفي هذا السياق أعربت الدول الأربع عن تقديرها للموقف الحاسم الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة الإنهاء الفوري لدعم التطرف والإرهاب والقضاء عليه وعدم إمكانية التسامح مع أي انتهاكات من أي طرف في هذا الشأن.
واتفق الوزراء على متابعة الموقف وعقد اجتماعهم القادم في المنامة”.
تقرير يتهم السعودية بأنها “أكبر داعم للتطرف” في بريطانيا، السعودية والسيسي هما اكبر ارهابين. اللهم انصر قطر. وشعب قطر.
والله إللى إستحوا ماتوا!!!! من نصب الدول ألأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين لتقييم الدول وتصرفاتها؟! هل تعتبر قطرداعمة للإرهاب لأنها آوت الشيخ القرضاوى الداعية ألإسلامى وخالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسى لحركة حماس؟! هل الشيخ القرضاوى الذى لا أعرف سنه بالضبط ولكنه ربما يكون على أبواب التسعينيات، إرهابى لأنه لم يؤيد إنقلاب مصر وتصرفات الإنقلابيين بحق الشعب المصرى المغلوب على أمره؟! أما خالد مشعل فهو رئيس سابق لمكتب سياسى لحركة مقاومة للإحتلال! أولا هو رئيس سابق. أي أنه ليس فاعلا في قرارات الحركة وثانيا هل بعرف الدول ألأربع أن حركة مقاومة إسرائيل بسبب إحتلالها لفلسطين وإنتهاكاتها للأقصى والحرم الإبراهيمى وكنيسة القيامة، يعتبر إرهابا!!! ألذى نعرفه أن القدس بأقصاها الذى هو مسرى رسول ألإسلام هي بلاد تخص المسلمين والمسيحيين وإنه فرض عين على كل مسلم أن يدافع عن مقدساته! أما ما جاء في البند الثانى لقرارات قمة ألأربعة الذى نص على وقف عمليات التحريض وخطاب الحض على الكراهية الذى يتهمون به قناة الجزيرة، فإن هذا لم يحدث أبدا لأن الجزيرة قناة حرة تستقبل العشرات من المفكرين والسياسيين الذين يدلون بدلوهم كل يوم ويتناقشون في شؤون الوطن العربى والعالمى. لماذا تريد الدول ألأربع إسكات صوت الحق الجزيرة، هل لأنها قناة يشاهدها الملايين من أبناء العروبة والإسلام؟؟؟!!! قليل من ألحياء يادول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ونصيحة أخوية عاملوا شعوبكم كمواطنين وليس كعبيد، ساعتها فقط تكون شعوبكم ملككم ولا يلتفتوا لأى إذاعة أو قناة إخبارية….
وشددت الدول الأربع على أن الوقت قد حان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوضع نهاية لدعم التطرف والإرهاب ”
هذا قد يعطي ما يدعى ” التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب ” دعوة لقتل المزيد من الأبرياء بحجة مكافحة الإرهاب ، و ذلك قد يعود على الداعين !
صدقاً ، لا منطق و لا عقلانية منذ بداية الأزمة عند الطرف الأكبر
هذا البيان يدلل على الهوان الذي وصل إليه فكر السياسي العربي وفقدانه لإبجادية السياسة التي يمكن انتهاجها في التعاملات الدولية .
المجتمعون يخرجون من عنق الزجاجه بنتايج اقل حده وتشنج واملأت تحمل فى طيانها انها اتت من االسيد ترمب من على طائرته يدعوهم الى تبنى الليونه وكبح جماحهم ومعامله الاخ الاصغر على انه عضو كبير وموثر فى العايله الكبيره وبالتالى الحياه تاخذ مسارها ولاتغير كبير على الساحه ريح ياخذ مكانه سوى الانحسار ولابتعاد تدريجيا عن ايذاء قطر او تدحرج المشكله الى التحكيم الدولى وهذا سيترتب عليه نتايج غير جيده لدول (الاحتكار3 – 1)
ها النقاط الست هي ما سيتم الحوار مع قطر عليها وهب النقاط التي سلمت من الحكومة الامريكية للتحاور وكذلك حفاظا على ماء وجوه المتأمرين الاربع .طبعا لو غسلوا وجوههم بماء زمزم فهي ستبقى قسوداء امام شعوبهم وباقي دول العالم.قلنا لكم ان قوة دولة ليست في حجمها وما صدقتونا.
عاش تميم المجد وعاشت قطر وشعبها وتحية للكويت وعمان