﻿مشاركة فنان من أصول يهودية في مهرجان قرطاج تثير جدلا في تونس

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: أثارت دعوة فنان تونسي من أصول يهودية للمشاركة في مهرجان قرطاج الدولي جدلا كبيرا في تونس، فبينما دعا اتحاد الشغل وعدد من الأحزاب وزارة الثقافة لإلغاء عرضه اعتمادا على مواقفه «المؤيدة لإسرائيل»، اعتبر آخرون أن منعه من المشاركة يعتبر «تعصبا وانغلاقا»، فيما أكدت الوزارة أنها ستتشاور مع مكونات المجتمع المدني لاتخاذ قرارها النهائي بقبول المشاركة من عدمها.

ودعا اتحاد الشغل إلى إلغاء عرض الكوميدي ميشال بوجناح «على مسرح قرطاج وفي كل المسارح، لا باعتبار ديانته اليهودية، فاليهودية مكوّن من المكوّنات الثقافية والتاريخية في تونس وفي غيرها من البلدان العربية، ولنا من اليهود مناضلون وطنيون لا يشكّك أحد في وطنيتهم مثل جورج عدة وغيره، إنّما لمواقفه الصهيونية ولمناصرته لكيان عنصري فاشي ووقوفه إلى جانب السفّاح شارون وقيادته مظاهرات داعمة له، فضلا عن تهافته الفنّي وخواء المضامين التي يقدّمها». ودعا الاتحاد في بيان أصدره الأربعاء وزارة الثقافة إلى «تحمّل مسؤولياتها والتحرّي في كلّ العروض التي تبرمج وتغليب العروض التونسية في ظرف اقتصادي صعب، وفي الوقت نفسه يعبّر المكتب التنفيذي عن احتجاجه على التبريرات الجوفاء التي يقدّمها مدير مهرجان قرطاج ويندّد باستهتاره بمواقف التونسيين ومشاعرهم المعادية للتطبيع حين يعتبرها مجرّد شعارات». كما دعا الحزب «الجمهوري» الوزارة إلى إلغاء حفل بوجناح المبرمج ضمن فعاليات مهرجان قرطاج المُقبل، مبررا ذلك بمواقفه «الداعمة لجيش الاحتلال الصهيوني وتمجيده لمجرمي الحرب من قادة العصابات الصهيونية مثل إسحاق رابين وأرييل شارون»، معتبرا أن بوجناح «لا يمكن أن تشفع له أصوله التونسية ولا ديانته اليهودية للتغطية أو التستر عن ميولاته الداعمة لجيش الاحتلال وجرائمه في حق العزل من أبناء الشعب الفلسطيني».

من جانب آخر، انتقد عدد من السياسيين هذه الدعوات، حيث كتب المحامي والقيادي في حركة «مشروع تونس» سمير عبد الله «أن يطالب البعض بإلغاء حفلات ميشال بوجناح (فهذا) يعبّر عن انحطاط فكري وثقافي وعقليّة عنصريّة، لأنّه إذا تمادينا في هذا الموقف سنطالب في المطار بالاطلاع على ديانة زوّار تونس الأجانب».

وأضاف عبر صفحته في موقع «فيسبوك»: «ميشال بوجناح تونسي، ويشرّف تونس بمواقفه الأكثر وطنيّة من بعض التونسيين. هل هذه هي الصّورة التي نريد تقديمها للخارج: صورة بلد منغلق ومتعصّب وعنصري بعد أن كان طيلة آلاف السنين بلد الانفتاح على الحضارات والديانات؟».

فيما أكدت وزارة الثقافة أعلنت أنها تعتزم التشاور مع مكونات المجتمع المدني والأطراف الأخرى التي لها علاقة بهذا الأمر لاتخاذ قرار مشترك بشأن قبول مشاركة بوجناح من عدمها.