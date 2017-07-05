﻿مرجع إيراني: الوليّ الفقيه يتحكم بمجريات الكون

لندن ـ «القدس العربي»: من محمد المذحجي: قال آية الله خليل مبشر كاشاني، أحد مراجع حوزة قم الشيعية الإيراني، إن ولاية الولي الفقيه هي ولاية تكوينية يتمكن الولي الفقيه بموجبها من التحكم بمجريات الكون.

وأكد أن الولي الفقيه يتحكم في إنزال المطر، وأن الغيوم تمتثل لأوامره.

وحول كيفية هذه الولاية، أوضح كاشاني «على سبيل المثال وليس الحصر، كان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيراني، روح الخميني، يستطيع أن يأمر الغيوم بأن تمطر، وإذا وقعت إرادة الولي الفقيه على أن ينزل المطر، ستلبي الغيوم أوامره». وخلال حديثه الخاص لوكالة «تسنيم» للأنباء التابعة للحرس الثوري، أشار مبشر كاشاني إلى أن ولاية الأئمة الإثني عشر للشيعة هي ولاية تكوينية، وأنهم كانوا يتحكمون بالمقادير، وتغيير مجريات الأمور الكونية، مضيفاً أن جزءاً من هذه الولاية التكوينية انتقل من خلال الإمام الثاني عشر (المهدي الذي يعتقد الشيعة أنه غاب عن الأنظار منذ سنة 260 هجرية، وأنه لا يزال على قيد الحياة) إلى الولي الفقيه.

وكان ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري، علي سعيدي، قد اعتبر ولاية خامنئي أنها ولاية الله على الأرض، وأن الولي الفقيه لديه تواصل مع السماء، وأن دوره في مستوى دور النبي، وأن مبدأ ولاية الفقيه هو من أعظم تدابير الله لإدارة أمور الناس.

وأوضح أن ربط شرعية الولي الفقيه بالتأييد الشعبي ينافي أسس دين الإسلام، وأن دور الشعب هو التعاون في إقامة النظام الإسلامي، وليس إعطاء الشرعية للولي الفقيه.