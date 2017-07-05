واشنطن تشترط تفاهم كردستان مع بغداد لإجراء استفتاء الاستقلال
Jul 06, 2017
بغداد ـ الأناضول: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن الاستفتاء الذي ينوي الإقليم الكردي إجراءه للانفصال عن العراق، يجب أن يجري بالتفاهم مع حكومة بغداد على نحو يتوافق مع دستور البلاد.
وقال السفير الأمريكي لدى بغداد، دوغلاس سيليمان، في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة في العاصمة العراقية وحضرته الأناضول، إن «أي تقرير للمصير يجب أن يجري وفق الدستور والقوانين العراقية والتفاهم بين حكومتي بغداد وأربيل». وكان سيليمان يجيب على سؤال بشأن نية الإقليم الكردي شمالي العراق إجراء استفتاء شعبي في سبتمبر/أيلول المقبل، يتمحور حول رأي السكان فيما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق من عدمه. وسبق للحكومة العراقية أن أبدت رفضها لإجراء الاستفتاء، وقالت إن خطوة تخص مصير البلاد يجب أن تتخذها الحكومة الاتحادية في بغداد.
واشنطن تشترط تفاهم كردستان مع بغداد لإجراء استفتاء الاستقلال
هنيئا لكم يا أهل كردستان بأستفتاء الأنفصال !! والذى سينجم عنه دولة مغلقة ليس لها ميناء على البحر وتستورد 95% من احتياجاتها من الخارج ولاتملك من الثروات الا البترول و الذى تتدنى أسعاره يوما بعد يوم ثم سينتهى الى نضوب وحينئذ لن يكون أمام كردستان الا سيناريو دولة أو شبه مثل دولة جنوب السودان!! ، لأن مشكلة الأخوة الأكراد أنهم يظنون أن اللغة والزى والفلكلور مقومات تصنع دولة ولكن للأسف
هذا(وهم) صنعه الأستعمار فى عقول العرب والمسلمين منذ عام 1916 حين رسموا لنا خريطة سايكس_بيكو ، ويريدون أن يستكملوها الآن بنظرية الفوضى الخلاقة لتقسيم المقسم وتجزئة المجزء وذلك لحماية الحديقة الخلفية للكيان الصهيونى وضمان تدفق النفط العربى الى بلادهم الى أن ينضب فى بلادنا . وحينئذ لن تقوم لنا قائمة سواء عرب أم كرد ، سنة أم شيعة ، بعد أن نكون قد خرجنا من التاريخ مثلما خرجت دولة جنوب السودان ولم ينفعها نفطها وصارت شراذم وميليشيات يقتل بعضها بعضا على مدار سنوات .