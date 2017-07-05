﻿واشنطن تشترط تفاهم كردستان مع بغداد لإجراء استفتاء الاستقلال

بغداد ـ الأناضول: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن الاستفتاء الذي ينوي الإقليم الكردي إجراءه للانفصال عن العراق، يجب أن يجري بالتفاهم مع حكومة بغداد على نحو يتوافق مع دستور البلاد.

وقال السفير الأمريكي لدى بغداد، دوغلاس سيليمان، في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة في العاصمة العراقية وحضرته الأناضول، إن «أي تقرير للمصير يجب أن يجري وفق الدستور والقوانين العراقية والتفاهم بين حكومتي بغداد وأربيل». وكان سيليمان يجيب على سؤال بشأن نية الإقليم الكردي شمالي العراق إجراء استفتاء شعبي في سبتمبر/أيلول المقبل، يتمحور حول رأي السكان فيما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق من عدمه. وسبق للحكومة العراقية أن أبدت رفضها لإجراء الاستفتاء، وقالت إن خطوة تخص مصير البلاد يجب أن تتخذها الحكومة الاتحادية في بغداد.