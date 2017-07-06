الأطماع العسكرية Jul 06, 2017 الأطماع العسكرية Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - جريدةكاريكاتيركاريكاتير2
كوني متفاءلة ياسيدتي أمية…هذه أمة القرآن حبل الله الممدود بين السّماء والأرض : فلا توشل ولا تتهافت ولا تجف ولا تنخر؛ ولوجفّ النفط والماء والسحاب والتراب الأغبر.هي فيصراع ضد ( الديدان ) لم ولن يتوّقف إلى آخرالدهر…وفي الحديث : ( صفة هذه الأمة في التوراة : قربانهم ؛ دماؤهم ).وكلّ غمة لها عند الله لمّة ولوكانت أثقل من الجبال ذات القمّة.ووالله كلما ثقل مخاض الدمّ ؛ قرب الميلاد وبان النتاج عن ذكر كأحمد أوأنثى كمريم.والسّلام.