﻿إخلاء سبيل أمين تنظيم حزب مبارك بضمان مالي ومنعه من السفر

القاهرة ـ «القدس العربي»: قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، أمس الأربعاء، إخلاء سبيل رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعة السابق عمرو عسل، بضمان مالي 250 ألف جنيه لكل منهما، في القضية المعروفة بـ«تراخيص الحديد»، وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6 سبتمبر/أيلول.

وشمل القرار منع المتهمين من السفر وإدراج أسميهما في قوائم الممنوعين من السفر، ومخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال لبيان سبب عدم اتمام إجراءات التصالح معهما.

ويٌحاكم عز وعسل في الاتهامات الموجهة لهما بإهدار المال العام، فيما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ»تراخيص الحديد».

وسبق لمحكمة النقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وعرف أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، بأنه الصديق المقرب لنجل الرئيس وأمين السياسات بالحزب الحاكم جمال مبارك، واتهم بهندسة الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل ثورة 25 يناير والتي اتهمت بـ«التزوير الفج»، وأنها كانت أحد أسباب الثورة.

وطالب عز خلال جلسة محاكمته، أمس، في قضية «تراخيص الحديد»، بإخلاء سبيله بشكل عاجل لمعاناته الشديدة من مرض نادر في القلب، مدللا بذلك بجهاز معلق بين رقبته يساعده في التنفس.

وتعهد أمام هيئة المحاكمة بالسير في إجراءات التصالح بعد إخلاء سبيله، قائلا: «حضرت جميع جلسات محاكمتي بتلك القضية، ولن أتغيب نهائيًا لرغبتي في الحصول على البراءة، والتصالح مع الدولة».

وقدم للمحكمة صورا لمصنعه واصفا إياه بـ«أكبر مصنع لصناعة المعادن الثقيلة»، مضيفا «يجب أن أباشر إجراءات التصالح، وأنا مخلى سبيلي لإنهاء الأزمة ومتابعة سير أعمالي».

وطالب محامي رجل الأعمال، محمد أبو شقة، بتوقيع موكله على أقواله وكل ما جاء بالجلسة بضمانة منه على نيته في التصالح مع الدولة».