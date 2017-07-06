﻿ بنكيران يحذر من خطر يهدد حزبه بعد التنازلات التي قدمت خلال تشكيل الحكومة

الرباط – «القدس العربي»:حذر عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المعفى من خطر يهدد حزبه، (الحزب الرئيسي بالحكومة) بعد التنازلات الأخيرة التي قدمت خلال مشاورات تشكيل الحكومة ووصف الظرفية التي يمر منها حزبه بـ«الورطة» التي لا تظهر للجميع على أنها ورطة، لأن هناك من داخل الحزب من هو فرحان ويعتبر أن كل ما حدث أمر جيد.

وقال بنكيران، في لقاء مع هيئة مستشاري حزبه بثه موقعه، إنه «لا يخشى على فشل حزب العدالة والتنمية، ولكنه يخاف على البلد إذا لم يقم بالإصلاح و»أن القيام بالإصلاح شيء اضطراري، وليس اختياريا». واضاف «أنا مخايفش (لا أخاف) على حزب العدالة والتنمية وإذا فشل الله يهنيه، أنا أخاف على البلاد، إلى متقاديناش (لم نصلح) كدولة نحن مهددون بالزوال» لأن «الاستعمار دخل للمغرب حيت كان الفساد، ولولا الفساد لما دخل الاستعمار للمغرب». وقال إن الفساد ينخر جميع القطاعات من تعليم وصحة، وسياحة، فضلا عن الفساد داخل المجتمع «إن الفساد هو الذي أوصلنا لما يقع في الحسيمة وغيرها، ونحن مهددون كدولة إذا لم نقم بالإصلاح”.

وكشف أن حزب العدالة والتنمية «يمر في أصعب فترة من مراحله حياته، أصعب مرحلة نمر بها منذ أن كنا حركة» وقال إنه كشخص يعيش المراحل الأخيرة من المسؤولية في حزبه، وذلك «إن لم يقع شيء آخر غير معروف» في إشارة إلى استكمال ولايتين أمينا عاما وهو ما يحدده قانون الحزب.

وأوضح أن «المراحل الأولى كان عندي فيها شعور بالانتهاء، ولكن كان هناك إصرار من طرف داخل الحزب، وطرف خارجي الذي هو المجتمع بمختلف تعابيره، وهناك كلمة سمعتها كثيرا بالفرنسية: سي عبد الإله لا تتخلى». وقال إن الظروف الحالية في الحزب والوطن هي من فرضت عليه أن يكون «مقلا وممتنعا عن الكلام»، مؤكدا أنه لا يوجد أي أحد فرض عليه ذلك، بل بمحض إرادته «أحمل هم الكلمة، أفكر فيها وأتشاور حولها، وأفكر في ماذا سأقول، ليس خوفا من قول شيء ليس جيدا كما قد يقع، بل باعتبار الكلام في مراحل معينة يكون ثقيلا وهناك مسؤولية وظرف يمر منها الحزب والبلد».

وأضاف بنكيران «الإنسان لا يبقى يفكر في التفاصيل بل في الأساسيات والكليات، كنت أرجع لمعرفة أصل الأمر، من نحن وماذا نريد، وهل ماذا نريد سيبقى أو سينقص، وماذا سنفعل، وأنا لا أتخلى عن مسؤوليتي، ربما النشاط لن يكون كما كان، ولكن إصرار الناس هزني نوعا ما».

واعتبر أن حزبه قام بمسار ممتاز مشرف وينوه به في الكون كله داخليا وخارجيا «ثم وقع ما وقع بغض النظر عن التفاصيل ومن دخل ومن خرج ومن قال ومن فعل، فهناك أحداث كبرى لها نتائج، واش غادي نساليو دابا من بعد ما جينا وديرنا، واش من هنا لـ 2021 غنتسالاو تدريجيا كما وقع لأحزاب تشبهنا في الظروف لي جينا فيها» وتساءل «هل نحن حزب سياسي سيعيد تقييم الوضعية ويعطي انطلاقة جديدة ربما مختلفة؟ فالأصل أن نرى إلى أين تتجه الأمور وما هو المتاح الممكن القيام به» وأوضح أن حزبه هو «فئة اجتماعية لم تكن لنا مطالب شخصية أو مادية أساسية، لا أحد دخل للحركة لجمع ثروة، بل نقوم على الدعوة لحث الناس على الوضوء والصلاة والاستقامة لدخول الجنة إذا شاء الله، هذا الأمر تحول في مرحلة إلى أن نقول أنه لا يمكن أن نظل بعيدين عن المشاركة السياسية بعدما كنا نرفض الأمر ونعتبر الدولة طاغوتا».