الزهار: سنؤلم الاحتلال في أي مواجهة مقبلة ولم نتفق مع دحلان على تسليمه ملف «الخارجية»
«حماس» انتقدت موقف السلطة وقالت إنها تملك خيارات لـ «فتح الأبواب المغلقة»
غزة ـ «القدس العربي»: توعد الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بإيلام إسرائيل، في حال اندلعت أي مواجهة عسكرية مقبلة. وقال إن حركته تؤمن بأن حدود «فلسطين التاريخية» تمتد من «النهر إلى البحر». وأكد أن حماس لم تتفق مع محمد دحلان القيادي المفصول من فتح، على تسلم إدارة ملف العلاقات الخارجية في قطاع غزة.
ونقلت مواقع إعلامية مقربة من حماس عن الزهار قوله خلال فعالية أقامتها حركته لتكريم طلبة متفوقين وسط غزة، إن حماس «تعرف كيف تؤلم إسرائيل في الحرب القادمة».
وأكد أن حركته لا تخيفها التهديدات الإسرائيلية «تحت أي ظرف من الظروف». وقال «نحن نعلم كيف نؤلم أعداءنا كما آلمناهم في السابق». وأضاف «لا تخيفنا تهديدات العدو تحت أي ظرف».
وأكد القيادي البارز في حماس تمسك حركته بكامل تراب «فلسطين التاريخية» التي قال إن حدودها «من النهر إلى البحر، ومن رأس الناقورة حتى جنوب رفح».
وكانت حركة حماس قد أعلنت موافقتها على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، دون الاعتراف بإسرائيل، وذلك في الوثيقة السياسية الجديدة التي أقرتها الحركة أخيرا.
وفي السياق نقل موقع «المركز الفلسطيني للإعلام» التابع لحركة حماس عن الزهار قوله أيضا في مقابلة تلفزيونية إن انفتاح مصر على غزة «ضرورة تمليها الجغرافيا والعلاقة التاريخية».
وأكد في الوقت ذاته أن دولة قطر لم تطلب من قيادة حماس الموجودة على أراضيها المغادرة.
وأكد كذلك على أن «وثيقة حماس» الأخيرة ليست اعترافا بإسرائيل»، مشيرا الى أن قبول حركته بدولة على حدود عام 67 يعد «قرارا مؤقتا».
ونفى الزهار أن يكون الاتفاق مع دحلان الذي جرى التوصل إليه أخيرا في العاصمة المصرية القاهرة، يتضمن تكليفه بملف العلاقات الخارجية. وقال «إن التفاهم مع دحلان يأتي لأنهم نواب منتخبون في المجلس التشريعي»، لافتا إلى أن الاتفاق «يركز على إسداء العون للفقراء، ودعم المشاريع الصغيرة، وفتح التعامل مع مصر بما يحقق تبادلا تجاريا يصل إلى سبعة مليارات دولار».
والشهر الماضي التقى قادة من حركة حماس في قطاع غزة مع عدد من مساعدي دحلان في العاصمة المصرية القاهرة، وجرى الاتفاق على إنهاء ملف «المصالحة المجتمعية»، وعلى دعم مشاريع في غزة، وفتح معبر رفح.
وشرعت مصر بعد عودة وفد حماس في ضخ كميات من الوقود لتشغيل محطة الكهرباء المتوقفة في القطاع، ووقتها تردد أن الاتفاق يشمل أن تشكل حكومة برئاسة دحلان في غزة، توكل فيها مهام العلاقات الخارجية له، على أن توكل مهمة الأمن والداخلية لحماس.
إلى ذلك انتقد الزهار بشدة تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي اتهم حماس بأنها «إرهابية»، وقال «إن هذا التصريح هدفه إرضاء (دونالد) ترامب ليس أكثر».
وكان الجبير في بداية الأزمة العربية التي بدأت بقطع أربع دول عربية علاقاتها مع دولة قطر، وفرض حصار عليها، قال إن على قطر التوقف عن دعم تنظيمات مثل «الإخوان المسلمين» وحركة حماس.
وكان الزهار كذلك قد انتقد موقف السلطة الفلسطينية وخطواتها التي اتخذتها أخيرا وطالت قطاع غزة، وقال مقللا من أهمية تأثر حماس والشعب في قطاع غزة من هذه الخطوات «حماس صمدت في جولات وحروب، ومستعدة للمواجهة في معركة تحرير كامل فلسطين».
وفي سياق متصل اتهم القيادي في حماس مشير المصري الرئيس محمود عباس بما أسماه «تبادل الدور الوظيفي مع الاحتلال الإسرائيلي في محاصرة قطاع غزة». وقال إن الهدف من وراء ذلك هو «رأس المقاومة»، مؤكدا أن ذلك «لن ينجح».جاء ذلك خلال مسيرة نظمتها حماس أمام مشفى الرنتيسي للأطفال الليلة قبل الماضية، رفضا للحصار ومنع التحويلات الطبية، حيث قال المصري أيضا إن حماس «تدير معركتها السياسية بكل حكمة واقتدار، وتمتلك الخيارات والبدائل لفتح الأبواب المغلقة».
وقال القيادي في حماس إن الرئيس عباس هو من يتحمل مسؤولية ما وصفها بـ «التداعيات الخطيرة» لتشديد الخناق على غزة. واتهم السلطة الفلسطينية بالتحالف مع إسرائيل لـ «حصار غزة»، الذي تمثل حسب ما قال في وقف التحويلات الطبية للمرضى، ما أدى إلى وفاة العديد منهم.
وتتهم حماس السلطة الفلسطينية بوقف تحويلات مرضى غزة للعلاج في الخارج، وهو أمر نفاه وزير الصحة في حكومة التوافق الوطني، محملا المسؤولية لحركة حماس.
كذلك رفض المصري وقف السلطة الفلسطينية رواتب موظفين لها في غزة، وكذلك قطع رواتب الأسرى المحررين. العليا الإسرائيلية ترفض هدم بيوت قتلة أبو خضير وتؤكد أن القانون يسمح بذلك
«حماس» انتقدت موقف السلطة وقالت إنها تملك خيارات لـ «فتح الأبواب المغلقة»
يا سيد زهار تصريحاتكم تثلج صدورنا تهددون بالويل والثبور ……الخ
اسرائيل تضع خططها الاستراتيجية وتنفذها على أرض الواقع ،، هل لك ان تبين لنا ما تبقى من القدس والضفة الغربية
صرحوا ما شئتم من نحرير كامل التراب ….الخ كل تصريح تقابله بناء مستوطنة والمزيد من تهويد القدس
اذا كُنتُم تملكون القوة والامكانيات بتلقين العدو. ……الخ لماذا أنتم مستكنون!!!!!! لماذا التهدئة.
خطط اسرائيل القادمة يهودية الدولة وهي تنفذها بالتدريج. وهذا يعني ان الدور قادم على تهجير عرب1948
ماذا اعددتم لذلك.
قبل انطلاقة فتح 1965. كان هناك ضفة غربية. كان هناك قدس كان هناك قطاع غزة تحت الادارة المصرية لا يقتله حصار
كان هناك أمل لدى اللاجئيين بالعودة. يحتفظون بمفاتيح العودة ؟؟؟
فوجئنا ببيانات لتحرير فلسطين وعمليات تقوم على نظرية. التوريط دون دراسة او استعداد. أو أو أو
كانت استدعاء بامتياز لحرب 1967. فكانت الطامة الكبرى والهزيمة الساحقة على ،كافة الجبهات وآفاق الشعب الفلسطيني
بدلا من تحرير الى احتلال كامل . تلتها مسيرة الكفاح المسلح وما رافقه من تكرار لأخطاء قاتله ومفصلية. 1970 والحرب
الأهلية اللبنانية ثم الشتات ثم أوسلو. ثم لانقسام فتح وحماس. كل هذا وإسرائيل تعمل بحد ونشاط على أرض الواقع.
بناء مستوطنات بناء جدا عازل واكتفينا بتسميته الجدار العنصري تهويد القدس. يهودية الدولة وتهديد عرب 1948 بالتهجير
نقابل ذلك بالكلام ،،،،،
NO 2.ان لم نتخلص من عوامل التعفن والفساد في هذا النضال فلم نحقق شيء ..علينا بإنشاء لجنه تعمل ليلا نهارا علي تنظيم العمل الوطني وخاصه العسكري ..من ابناء الوطن الكبير الانساني والعربي والاسلامي ..نعم نحن بأشد الحاجه تلي الدعم العسكري وليس المادي ..علينا ان نبني جيوش عمليه في كل الوطن متدربين علي جميع السلاح فكل قطر شقيق ياخذ علي عاتقه بتدريب علي الأقل 200.جندي سنويا ..فتصور في خلال عام واحد يكون لدينا 4000..علي الأقل …نعم جندي متدرب علي جميع النواحي العسكريه المتفوقه الممتازة أعداد نفسي وجسدي وعلمي …بالاضافه الي التدريب الطبيي الإسعافي ..اي الإعداد للحرب …أعداد ممتاز وليس جيدا …علينا ان نلغي الدعاية التي تدعم التفوق الاستعماري العسكري ..وخير دليل علي ذلك ..هزيمه الاستعمار علي يد البواسل من جند حزب اللله ..فعلا وليس وهما او عنتره …
بالاضافه العمل العسكري علينا بالعمل الوطني اللا وهو توحيد الوطن الكبير في جميع مناحي الحياه ..بالاهتمام بالتنميه الانسانيه الوطنيه ..لان رقي اي قطر شقيق هو فخر لنا جميعا ..وهزيمه ومذله للاستعمار الصهيوامركانبيريطنوفرنسيروسي …
نعم الوحده تقع مسؤوليتها علينا نحن ابناء هذه النكبه …
كما علينا ان نتخلص من بوءر الفساد وعلي رأسها السفارات التي تعيش عاله علي هذا النضال ..عالم غريب وعجيب ..سفارات ومرسيدس و و و وبدون ارض دوله ؟؟كيف يكون لنا سفاره ونحن نعاني حياه البوءس والحرمان في مخيمات النزوح ..
طبعا هذا الكلام لا يوافق عليه المتطفلين لأنهم فقط متطفلين واستغلوا النضال كوسيله لكسب العيش ..كما ليس لهم علم او كفاءه بهذه التعيينات فمثلا سفيرنا في حد الدول الاوروربيه كان عمل كصيدلي في رام اللله لمده 15..عام .ومن علم الصيدلي الي سفير ..؟!؟.حقيقه وليس نفاق ..هذه هي منظمتنا ؟!.بيتما ابننا الذي انهي دراسه الهندسه بدرجه فخر يعمل الان ساءق شاحنه في أمريكا ..وكذلك ابننا انهي دراسه المسرح من إيطاليا ..يعمل ببيع الأثاث في أمريكا ..وكذلك ابننا انهي دراسه العلوم السياسيه يعمل الان في مراءب (كراج )..سيارات ..ويعود ذلك الي وعي وشرف وذكاء هذه المنظمه التي تدعي تمثيلنا !؟،.
نعم فليدرك القريب قبل البعيد الذي يمثلني هو الذي لا ينزع من قدمه البصطار .ولا البندقيه من يده ..اكن له كل تقدير واحترام ..علي مدي الحياه ..فالجندي هو ذروه سنام الحياه لكل الشرفاء ..فلنكن كلنا جنود لهذا الوطن المغتصب ..
النازح لا ولن تبقي نازح ما دمت لبست العتاد العسكري ..ووجه بندقيتي للاستعمار الصهيوامركانبيريطنوفرنسيروسي فقط فقط فقط …
AL NASHASHIBI