﻿القوات العراقية تقترب من إعلان نهاية «الدولة» في كامل الموصل

الموصل ـ «القدس العربي» ـ وكالات: أعلن الجيش العراقي، أمس الأربعاء، عن تحرير منطقتين جديدتين من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» في آخر معاقل الأخير في المدينة القديمة في الجانب الغربي للموصل شمالي البلاد، فيما أكدت خلية الاعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة كتابة بيان إعلان «النصر والتحرير» الكامل للمدينة.

وقال قائد الحملة العسكرية، الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، في بيان عاجل بثه التلفزيون الرسمي، إن قوات الجيش حررت منطقتي الخاتونية والطوالب في المدينة القديمة بالموصل.

فيما كشف قائد كبير في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، إن مسافة 180 متراً تفصلهم عن حافة نهر دجلة الذي يشطر الموصل إلى شطرين.

وقال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي نائب قائد قوات الجهاز الذي يمثل النخبة في الجيش العراقي «تفصلنا 180 مترا عن حافة النهر ونواصل التقدم في منطقة الميدان وسيطرنا على محلة الكوازين ضمن الموصل القديمة في قلب المدينة».

وأضاف: «نواصل التقدم في منحدر، حيث الطريق المؤدي للميدان وحافة النهر مع وجود بعض مفارز الإعاقة متمثلة بقناصة التنظيم».

وتابع «تمكنا أيضا من السيطرة على جامع المصفي ضمن منطقة الكوازين وهو مسجد معروف بقيمته التاريخية».

وأوضح أن «الوصول إلى حافة النهر سيعني أن منطقتي الميدان والشهوان محررتان وأن الجهاز قد أنهى المهام الموكلة إليه في هذا المحور».

واستعادت القوات العراقية أكثر من ثلاثة أرباع الموصل القديمة التي تبلغ مساحتها نحو كيلومترين مربعين، وهي آخر معاقل تنظيم «الدولة» في ثاني أكبر مدن العراق.

ولم يتبق للتنظيم سوى جيب صغير مطل على الضفة الغربية لنهر دجلة.

ورغم تضييق الخناق على « الدولة» لا يزال التنظيم يشن هجمات، وفي السياق، أفادت الشرطة العراقية، بمقتل اثنين من عناصر الحشد العشائري وإصابة 23 آخرين في هجوم شنته عناصر «الدولة» على إحدى القرى ضمن ناحية القيارة جنوبي الموصل».

وقالت المصادر إن «عناصر التنظيم هاجموا قرية الامام غربي ناحية القيارة جنوبي الموصل انطلاقا من قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين، وتصدت لهم قوات الحشد العشائري ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الحشد واصابة 23آخرين».

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، هنأ أول أمس الثلاثاء، الشعب والقوات الأمنية على تحقيق «الانتصار الكبير» على تنظيم «الدولة» في الموصل.

وخلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، قال العبادي «أبارك لجميع أبناء شعبنا وللمرجعية الدينية العليا ولكل المقاتلين الشجعان ولكل العوائل العراقية سواء في المناطق المحررة أو في باقي مناطق العراق على تحقيق هذا الانتصار الكبير في مدينة الموصل وإسقاط خرافة داعش».

وبدأت القوات العراقية هجومها على الموصل في 17 تشرين الأول/أكتوبر، فاستعادت الجانب الشرقي من المدينة في كانون الثاني/يناير، قبل أن تطلق بعد شهر هجومها على الجزء الغربي.

وأعلنت في 18 حزيران/يونيو بدء اقتحام المدينة القديمة، وباتت الآن في المراحل الأخيرة من الهجوم.

ورغم أن المنطقة التي يسيطر عليها التنظيم صغيرة جدا، غير أن أزقتها وشوارعها الضيقة بالإضافة إلى تواجد مدنيين بداخلها، تجعل العملية العسكرية محفوفة بالمخاطر.

وحول مرحلة ما بعد « الدولة» في الموصل، قال قائد عمليات نينوى اللواء، نجم الجبوري، أن ثلاث فرق عسكرية ستقوم بمهمة مسك الأرض بعد استعادة الموصل، لافتا إلى أن يوم غد ( اليوم الخميس) هو أقصى موعد لإعلان الاستعادة الكاملة للمدينة.

وأوضح في حديث تلفزيوني أن «قوة تعادل ثلاث فرق عسكرية ستقوم بمهمة مسك الأرض بعد استعادة المدينة، أما بقية القطعات العسكرية فستتجه لاستعادة قضاء تلعفر».

وأضاف أن «خلية الاعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة قالت في وقت سابق اليوم، إنه تم انجاز كتابة بيان إعلان «النصر والتحرير» الكامل لمدينة الموصل.

وفي السياق، طالب محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، بإعلان حالة الطوارئ في الموصل كي تتمكن الجهات المعنية في الحكومة من إدارة شؤون المدينة بعد استعادتها بالكامل.

وقال النجيفي في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن «الموصل تحتاج في مرحلة ما بعد التحرير، إلى حين استتباب أوضاعها وإجراء انتخابات جديدة فيها، ان تتقدم كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء حسب المادة (61) ـ تاسعا ـ من الدستور العراقي، بطلب إلى مجلس النواب لإعلان حالة الطوارئ يتضمن الصلاحيات التي يحتاجها رئيس مجلس الوزراء لإدارة شؤون المناطق المحررة بما فيها تعيين ادارات مدنية مؤقتة بصلاحيات استثنائية تكون بديلة عن الحكومات المحلية العاجزة».

وأضاف «كذلك صلاحيات استثنائية تتعلق بتنشيط الحياة الاقتصادية وصلاحيات تحقيقية من شأنها التعجيل في حسم الجرائم الأكثر خطورة على امن المجتمع وعدم الانشغال بالقضايا الثانوية».

وتابع: «قد يحتاج ذلك إلى تخصيص أموال وتسهيل عمل الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني وتسهيلات استثمارية في بعض القطاعات بما يضمن سرعة تقديم الخدمات وإدارة العجلة الاقتصادية»، لافتا إلى أنه «للوصول إلى واقعية افضل يمكن للرئاستين (الجمهورية ومجلس الوزراء) مطالبة القوى الرئيسية في المناطق المحررة بتقديم دراسات متكاملة لاهم التحديات الموجودة ومقترحاتهم للحلول والابتعاد عن الأفكار اليتيمة والمقترحات الفردية او الشخصية».