اليمن: أزمة النفوذ السياسي والعسكري تتصاعد بين حكومة هادي والمجلس الانفصالي المدعوم من الإمارات
خالد الحمادي
تعز ـ «القدس العربي»: تصاعدت حدة الأزمة السياسية والعسكرية امس الأربعاء بين الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الانفصالي في الجنوب المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، مع اقتراب موعد التظاهرة الجماهيرية التي يعتزم المجلس الانتقالي الجنوبي تنظيمها يوم غد الجمعة في عدن. وقالت مصادر جنوبية لـ«القدس العربي»: «ان الوضع في عدن والجنوب عموما مرشح للانفجار في أي لحظة بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم ماليا وعسكريا من الإمارات».
وأوضحت أن هذه «الأزمة لم تعد حبيسة الأدراج بل خرجت من أروقة المكاتب المغلقة إلى العلن عبر وسائل الإعلام والتظاهر في الساحات العامة، وهو ما ينذر بتفجر الأزمة بين الطرفين عسكريا، خاصة مع وصول حدة الأزمة السياسية بينهما مستوى الذورة».
وألمحت إلى خطورة الوضع الامني والعسكري الذي تعيشه محافظة عدن، التي تتخذ منها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة لها منذ سيطرة الانقلابيين الحوثيين والرئيس السابق علي صالح على العاصمة اليمنية صنعاء مطلع 2015، وذكرت أن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وأعضاء حكومته يعيشون في دائرة ضيقة في محافظة عدن لا تتعدى محيط قصر (معاشيق)، بينما ميليشيا الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي تسيطر على أغلب المناطق في عدن، بتسليح وتمويل من أبوظبي، بذريعة حمايتها من المتمردين الحوثيين.
وذكرت أن القوات الحكومية ممثلة بما تبقى من وحدات قوات الجيش والحرس الرئاسي، مهامها محصورة بالأمور العسكرية أو حماية الرئيس هادي وأعضاء حكومته، بينما مهمة حماية مدينة عدن والمدنيين فيها أنيطت بميليشيا الحزام الأمني التي تقدر بنحو 25 ألف مسلح، والتي لم تقبل الحكومة بإدراج أسمائهم ضمن قوام القوات الأمنية النظامية للحكومة اليمنية إثر بناء هذه القوات على أساس الولاء للجنوب فقط وليس لليمن، والتي اصبحت إحدى أدوات الإمارات العسكرية في اليمن لممارسة الضغط على حكومة الرئيس هادي للحصول على كل ما تريده من مصالح عسكرية واقتصادية بعضها مصالح سيادية.
ولتدارس هذا الوضع الأمني المهترئ في محافظة عدن عقد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أمس اجتماعاً للجنة الأمنية العليا لمحافظات عدن، لحج، أبين والضالع برئاسته وحضور عدد من الوزراء وكبار القادة العسكريين والأمنيين مع حضور قيادة الحزام الأمني أيضا. وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية انه «جرى خلال الاجتماع مناقشة الجوانب الأمنية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها وآلية عمل الجهات الأمنية والعسكرية والتنسيق المتواصل فيما بينهما».
ونسبت إلى ابن دغر تأكيداته على ضرورة «وحدة الصف والالتفاف نحو الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والمضي قدماً نحو استعادة الدولة وإعادة بنائها على الأسس التي حددها مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتم التأكيد عليها في مؤتمر الرياض».
وأكد اجتماع اللجنة الأمنية العليا على ضرورة «سلمية المسيرة يوم7 تموز/يوليو، مفوضاً الأمن العام في عدن والحزام الأمني بحماية المسيرة مع رفع حالة الحذر القصوى للوحدات العسكرية والأمنية، تحسباً لأي تطورات من شأنها التأثير على السكينة العامة».
وكان المجلس الإنتقالي الجنوبي اتهم الحكومة صراحة بـ(الفشل) و(الإفلاس) وهدد رئيسها بالعقاب «بشكل لا يتمناه أحد»، في إشارة قرأها سياسيون أنها مؤشر خطير على احتمالية تكرار سيناريو اجتياح العاصمة صنعاء، خاصة وأن الممول واحد والغايات تصب في ذات السياق الذي يهدف إلى تدمير اليمن سياسيا وعسكريا واقتصاديا وتسليم سلطتها لميليشيا غير نظامية.
وقال المجلس الجنوبي في تصريح أصدره المكتب الإعلامي مساء الثلاثاء «إن الرسالة التي نشرها بن دغر دليل على فشل الحكومة وافلاسها ولجوئها إلى التحريض واثارة الصراعات السياسية والاجتماعية والمذهبية والتخلي عن التزامها الاخلاقي تجاة قوات التحالف العربي التي قدمت الدماء والمال لبناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وفيها دعوة لتحميل مسؤولية الأمن على عاتق الأطراف التي طالما خذلتها الشرعية وحاولت إقصائها».
خالد الحمادي
سأخبرك ماهي هذه الشرعية ومن يمثلها في واقع الأمر،،،هذه شرعية علي محسن الأحمر وانتهازيي الإصلاح وجماعة الفيد والنهب والفساد التي فرخها عبد الله صالح وتعيد انتاح نفسها في ثوب جديد وتحت عباية شرعية هادي والتي من إنجازاتها تعطيل وتخريب عجلة التنمية وإعادة الإعمار في المناطق المحررة في الجنوب وتعطيل سير الحركة في مطار سيئون بعد أن تم إفراغ وقود الطائرات في مارب بدلا من سيؤون مما أدى إلى بقى المسافرين في فنادق سيؤون لا أكثر من أسبوع دون مبرر،هذه الشرعية التي ارسلت صهاريج وقود من مأرب معبأة بالمياة بدلا من الديزل والمازوت بهدف تعبئة خزانات مولدات الكهرباء بالماء لتخريبها واقافها عن العمل ولو لا رعاية الله ويقضة العاملين في محطات الكهرباء بحضرموت لكانت الكارثة كبيرة ،هذه الشرعية تم اختطافها من جماعة الفساد والنهب وتدمير الدولة والذين كانوا جزء من المشكلة وكانوا حلفاء عبدالله صالح في حروبة وفساده في الماضي كيف يمكن أن يكونوا جزءا من الحل وهم الذين خذلوا هادي في صنعاء وكانوا مستعدين لعقد الصفقات مع الحوثيبن بل كانوا يفاوضون الحوثيبن وصالح وباعوا هادي وشرعيته في صنعاءولم يتمسكون به ولحقوا به في الرياض نراهم اليوم من فنادق الرياض وفلل مأرب يتباكون على شرعية هادي ،تبا لهم ولشرعيتهم انهم تجار حروب وفتن وليس معنيين ببناء الدولة كل همهم أن تبقى هذه الحرب مستمرة حتى تأتيهم بالمزيد من المال وانتهائها يعني توقف تدفق المال عليهم،انهم مخادعون تجار حروب وقطاع طرق حان الوقت لمن يدعمهم أن يعي حجم الكارثة التي تسببوا فيها في الماضي والحاضر،،وتجدهم ينقلون معلومات مغلوطة إلى الجهات والدول التي تدعمهم وعلى دولة قطر الشقيقة أن تتوقف من تصديق اكاذيبهم أبناء عدن وحضرموت وأبين وضالع وشبوة وغيرها يعرفون هؤلاء وخداعهم ودسائسهم ويعرفون حجم المؤامرة التي يديرونها،، وحجم الأكاذيب التي تصدر من أبواق اعلامهم يتحدثون تارة عن انتهاكات حقوق الإنسان وتارة عن نوايا الآخرين الانفصالية وهم من عمق جذور الفتنة في الماضي والحاضر وسيستمر ذلك في المستقبل ان بقى منهم ولو نفر يسير في رأس السلطة،،،،،