﻿نظام السيسي اشترى منظومة لمراقبة معارضيه من شركة فرنسية

القاهرة ـ «القدس العربي»: كشفت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، عن بيع شركة «أميسيس»، الفرنسية المختصة بمنظومات التجسس والمراقبة، منظومة رقابية لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والسلطات الليبية، بمباركة من السلطات الفرنسية، ما سمح بالتعرف على المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واعتقالهم.

وطالبت الحكومة الفرنسية بالتحرك الفوري لوقف تصدير المعدات الرقابية للحكومة المصرية، التي ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، وبحق كل صوت معارض على حد وصفها. ودعت السلطات القضائية المختصة لتوسيع التحقيق الجاري حاليا بشأن تصدير المعدات الرقابية إلى ليبيا ليشمل الدعم المماثل المقدم للنظام المصري.

وقالت في بيان أمس، إن المعلومات المنشورة في تحقيق لقناة «تليراما»، حول بيع منظومة رقابية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر بمباركة من السلطات الفرنسية المختصة، تمثل فضيحة مدوية جديدة.

وأضافت: «تورط هذا النظام فعليا في ارتكاب انتهاكات لم يسبق لجسامتها واتساع نطاقها مثيل، منذ وصول السيسي إلى السلطة، في يوليو/ تموز 2013، والتقارير تتوالى عن أعمال تعذيب واختفاءات قسرية واحتجازات تعسفية وإعدامات خارج إجراءات القضاء، كما حُكم بالإعدام على أشخاص بالمئات، بينما تم اعتقال عشرات الآلاف باسم مكافحة الإرهاب، ويجري استهداف الصحافيين وجمعيات المجتمع المدني بوجه خاص، ولا سيما باستخدام قانون خانق للحريات تم تبنيه في مارس/آذار 2017 «.

وقال باتريك بودوان، محامي الفدرالية ورئيسها الشرفي، إن «وضع مثل هذه الأداة الرقابية التتبعية في يد نظام السيسي، بينما يبلغ القمع أشده، لا يرقى إلى مصاف الاستهتار المروع فحسب، بل إنه قد يشكل فعلا إجرامياً».

وأضاف: لهذا السبب فإننا نطالب العدالة الفرنسية بتوسيع التحقيق الجاري بشأن ما تم جرى بيعه لليبيا بحيث يشمل الدعم المقدم للآلة القمعية المصرية».

وتابع: «بيع المعدات إلى نظام قمعي آخر، في الوقت الذي يتم فيه تحقيق قضائي في فرنسا، ينبغي أن يثير أبلغ الدهشة».

كذلك أكدت ماريز أرتيغلون، نائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، أن «هذه الفضيحة الجديدة تبرهن على شعور مسؤولي أميسيس بأنهم بمأمن من العقاب، حيث يبدو أن التحقيق القضائي الذي استهدفهم بسبب دعم النظام الليبي لم يثر لديهم أي قلق، وحيث أن الإجراءات القضائية تستغرق الكثير من الوقت فإننا نطالب السلطات السياسية الفرنسية باتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف الدعم المقدم للنظام المصري على الفور ودون تاجيل إذ يتعلق الأمر فعليا بانتهاك صريح لمسؤولية الشركات التجارية تجاه احترام حقوق الإنسان».

وتشهد مصر موجة من الانتقادات لتراجع حقوق الانسان، بعد حملات الاعتقالات التي طالت المئات من النشطاء السياسيين بسبب رفضهم اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير.

كما أثارت مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون ينظّم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد إقراره من مجلس النواب، موجة من الغضب في الوسط الحقوقي.

ووافق البرلمان المصري، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بشكل نهائي على القانون بعد إجراء تعديلات على مواد أثارت انتقادات محلية ودولية.

وواجه القانون، المكون من 89 مادة، انتقادات حقوقية واسعة، محلية وأجنبية، نظراً لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني في مصر.