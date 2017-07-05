«صفقة القرن»: هل انتفت حاجة العرب لفلسطين؟
رأي القدس
في خطابه الذي ألقاه أمس تحدّث زعيم حركة «حماس» إسماعيل هنية عما سمّاه «صفقة القرن» التي تتم بموجبها تصفية القضية الفلسطينية من خلال غطاء عربي ـ إسلاميّ وفلسطيني.
حسب هنية فإن إشارات هذه الصفقة تبدأ من أمريكا التي أظهرت التزامها بالأجندة الإسرائيلية، ومن ذلك، إضافة إلى قضايا أخرى، إجبارها السلطة الفلسطينية على التخلّي عن عوائل الأسرى والشهداء.
ربط هنيّة بين «التكالب الدولي» و»الصراعات الداخلية التي تمرّ بها أمتنا»، وهذا يقدم وعيا ضروريّاً لما يحصل، فهذه «الصراعات الداخلية»، والمقصود بها طبعاً، ما يجري في الخليج من حصار السعودية والإمارات والبحرين (… ومصر) لقطر، بشكل رئيسي، وما يجري في فلسطين، التي تأثرت أوضاع شعبها، وخاصة في غزّة، بتأثيرات تلك «الصراعات»، ومن هنا كان مفهوماً توجيه هنيّة التحيّة للدوحة على دعم الشعب الفلسطيني «والوقوف إلى جانب غزة»، وكذلك لحليفتها تركيا، «التي ساندتنا سياسياً وماليّاً وإنسانيا».
لكن ما هي «صفقة القرن» حقّاً وما علاقة فلسطين بها؟
يلخّص أحد كتاب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية المعادلة بـ»الرياض مقابل يتزهار»، حيث تحظى تل أبيب عبرها بالعاصمة السعودية، التي ستقود حلفاً إقليميا تتواجد ضمنه إسرائيل علناً (لأن التعاون الإقليمي السرّي مع إسرائيل موجود، حسب الصحيفة)، مقابل التنازل عن مستوطنات الضفّة الغربية التي تُعتبر يتزهار، القريبة من نابلس (والتي يسكنها أشرس المستوطنين من اليهود الأرثوذكس) علماً عليها.
للصفقة أيضاً جانبها الماليّ طبعاً المتمثل في عقود بمئات مليارات عقدتها الرياض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إليها الشهر الماضي ولكنّ التصريحات التي سبقتها عن اعتزام السعودية، بدعم من واشنطن، إعلان «تحالف عسكري عربيّ إسلامي» لمواجهة إيران، ما لبث أن تمخّض عن تحالف متواضع يضم السعودية والإمارات والبحرين تم تشكيله على عجل ليحاصر قطر (وهو ما سيقضي على أي فرصة لتحالف عربي ـ إسلامي)، من جهة، وليعطي إشارات صريحة إلى ضرورة التحالف مع إسرائيل (وهو أمر آخر سيجعل الرياض وحلفاءها محطّاً لانتقادات عربية وإسلامية هائلة!).
وإذا كانت الغرائب السابقة لـ»صفقة القرن» غير كافية فإن لسان حال إسرائيل، التي تعتبر المقالة المستشهد بها مثالا عليها، على هذا العرض التراجيكوميدي يقول إن تل أبيب غير مضطرة لإعطاء «مقابل فلسطيني» لترضية العرب الراكضين للتحالف معها وذلك «لأن المنفعة متبادلة»، أوّلاً، ولأن الشعوب العربية ستبقى على كراهيتها لإسرائيل حتى لو عمل زعماؤها على التطبيع العلنيّ معها، ثانياً.
ما يقوله الكاتب الإسرائيلي هو أن الساعين للتحالف مع إسرائيل ما عادوا بحاجة لركوب حصان الحرب الفلسطيني لأن «الحاجة لفلسطين انتهت»، وإذا كانوا يصرّون على صداقة تل أبيب فعليهم ألا يشغلوا أنفسهم بترضية الفلسطينيين أو ممالأة شعوبهم التي تكره إسرائيل؟
لإتمام الصفقة، إذن، ما على الزعماء العرب، الراغبين بالتحالف مع إسرائيل، إلا أن يخرجوا عنصرين من المعادلة: الفلسطينيين أنفسهم، والشعوب العربية التي تكره إسرائيل.
لكن السؤال: أين سيذهب الزعماء المذكورون بالفلسطينيين… وبشعوبهم؟
رأي القدس
فلسطين, كم باع البعض واشترى فيك
فلسطين, ستبقى أرواحنا أبداً ترفرف فيك
فلسطين, لا كنا ولا عشنا إن لم نستشهد فيك
ولا حول ولا قوة الا بالله
“ولأن الشعوب العربية ستبقى على كراهيتها لإسرائيل حتى لو عمل زعماؤها على التطبيع العلنيّ معها” هذا هو بيت القصيد ومربط الفرس ومن يقض مضاجع الصهاينة ويذكرهم بزوال الإحتلال آجلا أم عاجلا حتى ولو تحالف معهم كل الإنس والجن، فإن هذه الشعوب هي من تقف شوكة في حلق الإحتلال وأذنابه وداعميه، وهي هذه الشعوب من ستعطيه الدرس الأخير قبل إعلان طرده من مدرسة التاريخ.
قبل يومين علقنا ان الازمة المفتعلة ليست ازمة قطر وانما ازمة مكر , المستهدف هو صفقة القرن والمطلوب اسكات الشهود واولهم قناة الجزيرة والموقع الاخرى. لم يمضي يومين الا وبدأت جقيقة ازمة المكر تتضح شيئا فشيئا. صفقة القرن لا تتعلق فقط في النفاصيل الديموغرافية لمئات الالوف من الفلسطينيين واين وضعهم: سيناء او الاردن او الضفة وان كان تفصيل الموضوع بالتاكيد سيجري بحثه . لكن تخيل ان ما يسمى التحالف العربي الاسلامي وشماعته ايران هو في الواقع ناتو عربي واسرائيل عضو فاعل وعلني فيه .هذا جوهر صفقة القرن. علاقات وصداقات وزيارات واستثمارات وتحالفات عادية بل ووثيقة بين الدول العربية ذات المال والموارد مع اسرائيل هذا المطلوب , ومن بعدها الدول الفقيرة تتبع والمعارض له الحل العراقي والسوري ولنا في تهجير تسع ملايين سوري وقتل مليون منهم ومليون اخر عراقي وتهجير بضعة ملايين اخرى وتدمير مدنهم لا بل حتى تراثهم التاريخي عبرة ومؤشر ما المقصود بصفقة القرن – وكذلك ممكن للمرء ان يستشف مالممكن عمله مع الفلسطينيين_ .بالمناسبة ركن اساسي من هذه الزوبعة الدخانية هو دعوى التحالف ضد ايران فاذن يجب ادامة ايران على الاقل كشماعة لتمرير التحالفات هذه وللاستهلاك التجييشي اي العداء لايران هو تخريجات كلامية فقط من اسرائيل والامريكان لايجاد التبرير لاقناع العامة .انهم يلعبونها بدقة وبتسلسل كرونولوجي -لاحظ مثلا اتفاقية تيران وصنافير وتدويل المضيق. انه مخطط اجرامي وخطير للصهاينة الاسرائيليين والعرب .خطير جدا لان عتاة الصهاينة الاصليين لن يقتنعوا او يكتفوا بما سينفذه الصهاينة العرب وفي النهاية يجب اشاعة الحل السوري والعراقي في عقر الجزيرة العربية لكي يستقر الامر للمشروع . لذلك ان احد جوانب ازمة المكر هذا ليس فقط استهداف قطر والشهود انما في المرحلة اللاحقة حتى السعودية ذات الكتلة السكانية الكبيرة خصوصا ان هذا الحل اصلا قائم على قدم وساق في طرف الجزيرة العربية – اليمن . بقت مسالة شائكة او خلافية هنا وهي حزب الله اللبناني :المخططون يراهنون على ايران في لجم الحزب لاي معارضة لهذا المخطط اعتمادا على التغول الطائفي وعلى اساس انه انتصار للمذهب ضد “النواصب” ولا يستبعد هذا ولنا في معممي ايران وتوزيعهم الحلوى احتفالا بهزيمة “النواصب” عام 1967 درسا .علي شريعتي اسهب في هذا .لكن يبقى المخططون غير متاكدين هنا
كان الله في عون قطر
لن يمروا ولو على اجسادنا واجساد أطفالنا، فلسطين عربية اسلامية من النهر الى البحر وستبقى اسلامية عربية شاء ترامب ونتن ياهو ام ابو، واذا مش عاجبهم يجوا يشربوا من بحر غزة.
*من زمان زعماء العرب وساسة العرب
باعوا (فلسطين ) أرضا وشعبا.
*حسبنا الله ونعم الوكيل في كل
حاكم خائن فاسد ظالم ضال ومضلل.
سلام