﻿ميناء حمد يستقبل 3 آلاف طن من البضائع الغذائية قادمة من تركيا

الدوحة – «القدس العربي» من إسماعيل طلاي: يستمر تدفق السلع والمواد الغذائية على ميناء حمد في الدوحة، منذ أول يوم للحصار، بما يعكس التضامن الدولي للعديد من الدول التي أعلنت استعدادها لتطوير مبادلاتها التجارية مع قطر ، وتوفير ما تحتاجه الدوحة من سلع وبضائع في خطوة كسرت الحصار الذي تفرضه الدول المقاطعة للدوحة، في وقت سجلت فيه الحكومة القطرية عدم تأثر الخدمات والمعاملات الاقتصادية بالخناق المفروض عليها.

وفي هذا السياق، أعلن أمس عن استقبال ميناء حمد السفينة المبردة (GREEN GUATEMALA) قادمة من ميناء إزمير التركي، تحمل على متنها 3 آلاف طن من المواد الغذائية المتنوعة. وتعد هذه أول شحنة غذائية بحرية تصل إلى ميناء حمد قادمة من تركيا سبقها وصول العديد من الشحنات الأخرى قادمة بالشحن الجوي.

وبالموزاة، أكدت وزارة الصحة العامة القطرية أن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال القطاع الصحي في الدولة لم ولن تتأثر بالحصار المفروض على دولة قطر وأن لدى الوزارة الإمكانات الكافية لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية بنفس الكفاءة.

وقالت في بيان لها إن الوزارة تضع دوما في خططها أخذ كافة الاحتياطات لتوفير المستلزمات والأدوية والإمكانات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية عالية الجودة في الظروف المختلفة. وأكد البيان أن وزارة الصحة العامة مستمرة في تنفيذ المشاريع الصحية المخطط لها والتي تهدف إلى التطوير المستمر للخدمات الصحية وزيادة إمكانات وقدرات القطاع الصحي وفق الاستراتيجيات والخطط الموضوعة لتحسين صحة وعافية الشعب القطري. وتأكيدا لاستقرار السوق القطرية، وصل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو الماضي إلى مليار و197 مليونا و814 ألفا و 951 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال.

وأثنت الصحف القطرية الصادرة أمس على نجاح قطر في تجاوز الخناق المفروض عليها، ومضي الحكومة في تحقيق الإنجازات محليا وإقلميا، ودوليا، وآخرها إعلان سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول العامة الضخمة بأن قطر ستزيد إنتاجها من الغاز بنسبة 30 بالمائة بحلول العام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يدعم مركزها الريادي في صناعة هذه الطاقة وتصديرها لوقت طويل جدا.

وعلّقت صحيفة «الوطن» القطرية في افتتاحيتها على الإنجاز الجديد لدولة قطر ، بالقول: «إن إدارة الأزمات فن.. والدول العظيمة هي تلك التي تحسن إدارة الأزمة « أي أزمة» متى ما جابهتها أزمة»، لافتةً إلى أنه «برغم المقاطعة والحصار ، ظلت الحياة في الداخل كما كانت: لا شح ولا إفراط ولا تفريط ولا تزاحم ولا أي من علامات الخوف أو الهلع من نقص في الكماليات والضرورات معا..وبرغم المقاطعة والحصار ظلت الخطط والبرامج هي ذات الخطط والبرامج وظلت دواليب التنمية المذهلة تدور بذات الوتيرة المنضبطة والمتسارعة.. وبذات الهمة والإخلاص».

وجزمت الصحيفة بأن «دولة قطر ستظل عصية على الانكسار في كافة الجبهات لأنها باختصار تستمد شجاعتها من قيادة شجاعة وشعب شجاع ومن امتلاكها كافة عناصر مجابهة التحديات وأهمها على الإطلاق: الفهم والمعرفة ونظرية إيجاد الحلول».