من مجموعة المصمم اللبناني ايلي صعب في عروض الهوت كوتور في باريس Jul 06, 2017 Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - صورصور-موضة
Haute couture
هوت كوتوراسم فرنسي لماركة مسجلة لبيت الأزياء الراقية ؛ وتعني تصميم الموضة ذات الأناقة الملائمة لجسم الإنسان ؛ حديثًا أول منْ ابتكرها الخياط الإنكليزي تشالزفريدريدك وورث ؛ الذي كان يعمل خياطًا بباريس في منتصف القرن التاسع عشرالميلادي ؛ وأصبحت موضة الطبقات الراقية في أغلب عواصم العالم القديم والجديد ؛ ونشرتها ممثلات السينما ( أيام زمان ) في هوليوود وباريس ؛ كموضة ذات قيمة اجتماعية وحضارية.وهي المقابل لخياطة الملابس الجاهزة التي تسمّى بالشعبية للعمال.وهناك (هوت كوتور) لمناسبات الليل وأخرى لمناسبات النهار؛ سواء للنساء أوللرجال.وتصميم هوت كوتورمقبتس من شكل طيرالحبارى ذي الريش الملوّن الطويل والذيل المتهدل الجميل ؛ وأنثى الحبارى ( وقيل طيرالقطا وطيرالكروان كذلك ) تسمّى ليل وذكرها يسمّى نهار؛ كما جاء في بيت شعرالفرزدق :
والشيب ينهض في السواد كأنّه
ليـــــل يصيـــح بجانبيه : نهـــــــــــارُ
وهي تدلّ على ( التبعية) والتقليد لملابس القوم…بمعنى أنّ شعوب العالم الأخرى تتبع ( موضة ) شعوب العالم المتقدّم ؛ كما يتّبع ذكرالحبارى أنثاه ( ليل نهار) حين التزاوج أوكما تتبع الطبقات العمالية والشعبية ؛ الطبقة الراقية المتنفذة.لذلك أصبح ( لريش الطير) مظهروزينة وجاذبية حاكمة ؛ ودلالة لمستوى العلاقات البينية النافذة.
ولتأصيل موضة هوت كوتور…قيل إنّ ( خياط ) الملكة بلقيس هوأول منْ أبتكرها ؛ وبلقيس أول منْ ارتدتها ؛ لدلالتها على الفخامة والجمال.
وكانت موضة ( هوت كوتور) هي الموضة السائدة لدى نساء الطبقات الراقية في الخلافة العباسية في بغداد وفي الإندلس أيام الحكم العربيّ…
ولا ندري هل اقتبست من هذا الأصل المشرقيّ القديم ؛ أم هي ابتكارغربيّ حديث ؟ الذي أضاف لها كشف الساقين.