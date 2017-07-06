أردوغان: لن نغلق القاعدة العسكرية في قطر إلا بطلب من الدوحة

(د ب أ): قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تغلق قاعدتها العسكرية في قطر إلا بطلب من الدوحة.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية في ساعة مبكرة من صباح الخميس عنه القول في مقابلة تليفزيونية، بشأن ما إذا كانت تركيا ستغلق قاعدتها في قطر، :”إذا لم يأت طلب من الدوحة بهذا الخصوص فإننا لا ولن نقوم بهذا الأمر أبداً”.

وقال أردوغان إنه كان قال للمملكة العربية السعودية في وقت سابق “إذا طلبتم فبإمكاننا إنشاء قاعدة عسكرية في المملكة، حيث قالوا (السعوديون) لنُقيّم هذا الأمر”.

وأوضح :”هناك أزمة حقيقية في كل من سورية والعراق، والآن لا نريد حدوث أزمة في منطقة الخليج”.

ولفت إلى أن مطالب الدول المقاطعة لقطر تلغي صفة الدولة عن الأخيرة، مؤكدا أن قطر دولة ذات سيادة.

وقال إنه لا يمكن القبول بفرض عقوبات على استيراد قطر للأغذية والأدوية والملابس، وأنه من غير الممكن أبدا اعتبار قطر بمثابة دولة “إرهابية”.