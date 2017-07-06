ترامب: أوباما لم يفعل الكثير إزاء روسيا لأنه كان يعتقد أن كلينتون سوف تفوز بالرئاسة الأمريكية

وارسو – د ب أ: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لم يفعل الكثير تجاه تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي لأنه كان يعتقد أن هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي، هى التي سوف تفوز بالانتخابات.

وأضاف ترامب للصحفيين في وارسو قبل لقائه المقرر مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين ” لوكان قد اعتقد أن الأمور سوف تكون عكس توقعه ، لكان قد تصرف بصورة أخرى” مضيفا ” لو كان يعتقد أنني سوف أفوز، لكان قد فعل الكثير “. وأكد ترامب أن روسيا ربما تكون قد تدخلت في الانتخابات، ولكنه قال إن دولا أخرى ربما تكون قد تدخلت أيضا. وقال دون توضيح” أعتقد أنها كانت روسيا، وأعتقد أنه من الممكن أنه كان هناك أشخاص من دول أخرى”.