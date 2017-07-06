بيان إسرائيلي – هندي يخلو من أي إشارة لحل الدولتين

القدس – الأناضول : خلا بيان مشترك “إسرائيلي-هندي”، بمناسبة ختام زيارة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي إلى إسرائيل، من أي إشارة إلى مبدأ “حل الدولتين”، كأساس لإحلال السلام في المنطقة.

ولوحظ أن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره الهندي مودي، تجنبا الحديث عن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، واكتفيا بالحديث عن التطور في العلاقات بين بلديهما.

وقال البيان “ناقش رئيسا الوزراء التطورات المتعلقة بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وأكدا على الحاجة إلى إقامة السلام الدائم والعادل في المنطقة”.

وأضاف البيان الذي تضمن 21 بندا “أكد الزعيمان دعمهما لحل متفاوض عليه قريبا بين الجانبين على أساس الاعتراف المتبادل وترتيبات أمنية”.

وكان مودي قد أكد خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الهند خلال شهر مايو/أيار الماضي، على دعم بلاده للحقوق الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية.

غير أن البيان المشترك مع إسرائيل، خلا من أي اشارة إلى إحلال السلام في المنطقة وفق مبدأ حل الدولتين، “فلسطين وإسرائيل”.

وبالمقابل فإن 20 بندا في البيان المشترك تحدثت عن تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة، الفضاء، الاستثمار، المياه والزراعة وغيرها من القطاعات.

وقال البيان:” اتفق الزعيمان على مبادرات وسياسات من شأنها أن تعكس أهداف وتطلعات الدولتين، ومساعيهما لتوسيع التعاون في مجموعة واسعة من المجالات”.

وأضاف إنهما يتطلعان إلى أن يصبح البلدين “شريكين في التنمية والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والدفاع والأمن”.

ولم يزر مودي رام الله، التي يقيم فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو تقليد يحرص عليه زعماء الدول الذين يزرون إسرائيل.

وهذه هي الزيارة الأولى، لرئيس وزراء هندي إلى إسرائيل، حيث كانت دلهي تحرص دائما، على ترك مسافة بينها وبين تل أبيب.

من جهة ثانية، غادر نتنياهو ومودي اليوم في طائرة عسكرية مروحية من القدس إلى حيفا، حيث حضرا مراسم وضع أكاليل من الزهور على أضرحة جنود هنود حاربوا في الحرب العالمية الأولى.

وكان مودي قد وصل إلى إسرائيل يوم أول من أمس على أن ينهي زيارته مساء اليوم الخميس.

وكان مودي، قد وصف إسرائيل، أمس بـ”الصديق الحقيقي”، موجها الدعوة إلى نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لزيارة الهند، ووقع عددا من اتفاقيات التعاون بين البلدين.