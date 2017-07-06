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السعودية تعلن رسميا غياب الملك سلمان عن قمة العشرين

Jul 06, 2017

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(د ب أ): أعلنت المملكة العربية السعودية الخميس رسميا، غياب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن أعمال قمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها مدينة هامبورغ الالمانية الجمعة، تحت عنوان “نحو بناء عالم متواصل”، وتستمر يومين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الخميس أن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف (وزير المالية السابق) سيرأس وفد المملكة نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أجرت الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي بحثا خلاله تطورات الوضع في المنطقة والعالم.

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1 COMMENT

  1. كان وجود طويل العمر في المؤتمر ضروريا لأنه سوف يثري النقاش الإستراتيجي و يساهم من خلال نقاشاته العميقة في توصل المؤتمر لقرارات إقتصادية هامة تؤدي الى رفاهية البشرية جمعاء

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