أردوغان قبل قمة العشرين: لست نادما إطلاقا على تشبيهات النازية

هامبورج – د ب : قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه غير آسف على الإطلاق بشأن الإساءات التي وجهها لألمانيا عندما شبه سياستها بالنازية قائلا في تصريح لقناة فرانس 24 “لست نادما إطلاقا على ذلك” وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول الرسمية اليوم الخميس.

ومشيرا لمنع ألمانيا مسؤولين من الحكومة التركية من الظهور في فعاليات للترويج للتعديل الدستوري في تركيا الربيع الماضي قال أردوغان: “هذا التصرف يتناسب مع النازية وهو دليل على الفاشية”.

وفي الوقت ذاته شدد أردوغان على أنه “لا يصف القيادة الألمانية بأنها قيادة فاشية، بل أنتقد الذين يستخدمون تلك الممارسات، هؤلاء هم من قصدتهم”.

وكانت عدة بلديات ألمانية قد منعت أعضاء بالحكومة التركية من الظهور في فعاليات للترويج للتعديل الدستوري مبررة ذلك بأسباب منها لوائح مكافحة الحرائق، أو عدم توفر أماكن وهو ما دفع أردوغان لاتهام المستشارة أنجيلا ميركل شخصيا باستخدام “أساليب نازية”.

وسيشارك أردوغان في قمة مجموعة العشرين التي تنعقد في هامبورج يومي غد الجمعة وبعد غد السبت.

ورفضت الحكومة الألمانية طلب أردوغان السماح له بتنظيم فعالية تجمعه بمواطنيه على هامش القمة في هامبورج وهو ما علق عليه أردوغان قائلا إن حظر هذه الفعالية يشير إلى مدى ليبرالية ألمانيا في الحقيقة.

وبثت قناة فرانس 24 مقابلتها مع أردوغان ليلة الأربعاء/الخميس.