مصر ترفع أسعار الكهرباء المنزلي بنسب تصل إلى 42%

القاهرة – الأناضول: أعلنت وزارة الكهرباء المصرية اليوم الخميس رفع أسعار الكهرباء المنزلي، بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تتراوح بين 18 – 42.1%، خلال العام المالي الجاري 2017/ 2018.

ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المصرية.

وقال وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس في القاهرة، إنه تقرر رفع سعر الشريحة الأولى من صفر وحتى 50 كيلووات، إلى 13 قرشاً للكيلووات الواحد مقابل 11 قرشاً، بنسبة زيادة بلغت 18%.

وتقرر رفع سعر الشريحة الثانية من 51 وحتى 100 كيلووات، إلى 22 قرشاً مقابل 19 قرشاً، بنسبة زيادة قدرها 15.7%.

أمام الشريحة الثالثة حتى 200 كيلووات، أصبح سعر الكيلووات الواحد 27 قرشاً مقابل 21.5 قرشاً، بنسبة زيادة 25.5%.

وارتفع سعر الشريحة الرابعة، من 201 وحتى 350 كيلووات، ليصبح 55 قرشاً مقابل 42 قرشاً، بزيادة 30.9%.

أما الشريحة الخامسة من 351 وحتى 650 كيلووات، أصبح سعر الكيلووات 75 قرشاً مقابل 55 قرشاً سابقاً، بزيادة 36.6%.

وارتفع سعر سعر الكيلووات في الساعة، ضمن الشريحة السادسة من 651 وحتى 1000 كيلووات، إلى 125 قرشاً مقابل 95 قرشاً سابقاً، بزيادة 31.5%.

أما الشريحة السابعة لاستهلاك أعلى من 1000 كيلووات، أصبح سعر الكيلووات 135 قرشاً مقابل 95 قرشاً بزيادة 42.1%.

يأتي رفع أسعار الكهرباء اليوم، بعد رفع أسعار الوقود نهاية الأسبوع الماضي، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لخفض الدعم، تمهيداً للحصول على الرائح المتبقية من قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 أعوام.

ويبدأ العمل بأسعار الكهرباء الجديدة، اعتبارًا من فاتورة أغسطس/ آب المقبل، عن استهلاك الشهر الجاري، بحسب الوزير المصري.

وأكد شاكر في المؤتمر الصحفي، أن بلاده وضعت خطة تمتد لـ 5 سنوات قادمة، تهدف إلى رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء.