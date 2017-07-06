“الترجي” التونسي بديلا لـ “الأهلي” المصري في مونديال الأندية لكرة اليد في الدوحة

تونس ـ(د ب أ) :أكد نادي الترجي التونسي، اليوم الخميس، مشاركته في مسابقة كأس العالم للأندية لكرة اليد في العاصمة القطرية الدوحة بعد إعلان انسحاب فريق الأهلي المصري.

وأفاد الترجي عبر موقعه على شبكة الانترنت أنه سيشارك رسميا في البطولة التي تقام في الدوحة بين يومي 25 و28 آب/أغسطس المقبل.

وسيعوض الترجي فريق الأهلي المصري الذي سيغيب عن البطولة بسبب مقاطعة مصر وعدد من الدول العربية لقطر.

كان الأهلي بطل أفريقيا 2016 تأهل إلى البطولة على حساب مواطنه الزمالك حامل لقب كأس الكؤوس الأفريقية في نهائي كأس السوبر الأفريقي بمدينة أغادير المغربية في نيسان /أبريل الماضي.

ويعوض الترجي الأهلي بصفته وصيفا لبطل أفريقيا.