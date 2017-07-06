أول مدرب مغربي يفوز بكأس الجزائر يدعو لفتح الحدود بين البلدين ـ (فيدو)  

لندن: “القدس العربي”

قاد بادو الزاكي، الحارس والمدرب السابق للمنتخب المغربي لكرة القدم، نادي شباب بلوزداد للتتويج بلقب كأس الجزائر لكرة القدم، إثر تغلبه على وفاق سطيف بطل الدوري بهدف دون رد بعد التمديد، أمس الأربعاء.

وبات الزاكي بهذا التتويج أول مدرب مغربي يفوز بلقب رفقة فريق جزائري.

وفي المقابل حقق عدد من المدربين الجزائريين العديد من الألقاب مع النوادي المغربية مثل المدربين السابقين للمنتخب الجزائري، محي الدين خالف ورابح سعدان.

وصرح الزاكي بعد التتويج باللقب لقناة “البلاد” الجزائرية الخاصة أنه قال للوزير الأول الجزائري عبد تبون أربع كلمات: “لست سياسيا ولا أفقه شيئا في السياسة، سي تبون افتح الحدود”.