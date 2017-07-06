أول مدرب مغربي يفوز بكأس الجزائر يدعو لفتح الحدود بين البلدين ـ (فيدو)
Jul 06, 2017
لندن: “القدس العربي”
قاد بادو الزاكي، الحارس والمدرب السابق للمنتخب المغربي لكرة القدم، نادي شباب بلوزداد للتتويج بلقب كأس الجزائر لكرة القدم، إثر تغلبه على وفاق سطيف بطل الدوري بهدف دون رد بعد التمديد، أمس الأربعاء.
وبات الزاكي بهذا التتويج أول مدرب مغربي يفوز بلقب رفقة فريق جزائري.
وفي المقابل حقق عدد من المدربين الجزائريين العديد من الألقاب مع النوادي المغربية مثل المدربين السابقين للمنتخب الجزائري، محي الدين خالف ورابح سعدان.
وصرح الزاكي بعد التتويج باللقب لقناة “البلاد” الجزائرية الخاصة أنه قال للوزير الأول الجزائري عبد تبون أربع كلمات: “لست سياسيا ولا أفقه شيئا في السياسة، سي تبون افتح الحدود”.
الزاكي تحدث مغاربيا وإنسانيا عن فتح الحدود البرية أمام المواطنين المغاربة والجزائريين. وهو يحظى بتقدير جماهير الكرة في الجزائر مثله في ذلك مثل المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة الذي تكن له جماهير الكرة في المغرب الاحترام والتقدير. المرجو من رافضي فتح الحدود أن ينتبهوا إلى أن الحدود بين البلدين مفتوحة جوا…وبالتالي فهي مفتوحة في وجه أغنياء البلدين فقط. طبعا من السهل أن نجد من يعتبر دعوة الزاكي مناورة من المخزن لنجد بالمقابل من يتحدث عن نظام الجنرالات.
هدا حلم شعوبنا …انا من مدينة وجدة الحدودية ولنا قرابات وعلاقات مصاهرة مع اخواننا من الجانب اللاخر والاسف لا نراهم رغم تواجدهم بالقرب منا….
ان شاء الله يوما تبني شعوبنا مصيرها بنفسها….
السي الزاكي هنيئا لك وللفريق الجزائري ،السي الزاكي اسمحلي نقولك ان طلبك لم يوجه للجهة المختصة او الحاكمة الفعلية في الجزائر وهي السلطة العسكرية.
ياليت يكون المغرب و الجزائر مثالاً يحتذى به و يفتحان الحدود بينهما فيثلج هذا الخبر قلوبنا بعد أن خاب أملنا بحكام الخليج المتربصين للدولة الحرة ذات السيادة “قطر”. النزاعات بين الأشقاء لاتجدي نفعاً و نأمل أن يحصل التقارب أخيراً بين الأخوة في الجزائر و المغرب و قبل أن يفوت الأوان و تصبح البغضاء على أشدها و تنجر الدولتان إلى حرب لا سمح الله.