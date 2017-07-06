الخطوط القطرية تبدأ قريباً شراء أسهم في “أمريكان إيرلاينز″

دبلن ـ (الأناضول): قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية (حكومية)، اليوم الخميس، إن الشركة ستبدأ قريباً، بشراء أسهم في شركة “أمريكان إيرلاينز″، أكبر شركة طيران في العالم، على وقع سعر السهم في السوق.



وأضاف الباكر، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر في دبلن “نستهدف شراء ما يصل إلى 4.75 بالمائة من الأسهم بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية“.

وسبق أن أخطرت الخطوط القطرية، أمريكان إيرلاينز في يونيو/ حزيران الماضي، إنها مهتمة بشراء ما يصل إلى 10 بالمائة من أسهمها؛ وجاء العرض القطري دون طلب من الشركة الأمريكية التي لم تطرح أسمهما للبيع.

وتابع الباكر “تلقينا رداً باهتاً من الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية على خططنا، أكد خلاله أنه أوصى مجلس إدارة شركته بعدم السماح لنا بالاستحواذ على 10 بالمائة من الأسهم“.

وتعادل حصة 10 بالمائة نحو 808 ملايين دولار من أسهم “أمريكان إيرلاينز″، وفق حسابات الأناضول.

وفي 2015، استحوذت الخطوط الجوية القطرية على حصة 10 بالمائة من مجموعة الخطوط الجوية الدولية، وهي الشركة القابضة المالكة للخطوط الجوية البريطانية وإيبيريا.

وفي يوليو/ تموز من العام نفسه زادت حصتها إلى 20 بالمائة، لتصبح أكبر مساهم في المجموعة الدولية، والتي واجهت اضطرابات فيما بعد.

على صعيد آخر، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، إن الشركة لم تلغ طلبيتها المتبقية لطائرات إيرباص من طراز “A350″ بسبب التأخر في التسليم.

وأكد الباكر، ان التأخير يأتي من “إيرباص” مطالباً الشركة بضرورة تنفيذ التسليم بسرعة أكبر.

والخطوط الجوية القطرية هي شركة الطيران الوطنية في قطر، وتتخذ من مطار حمد الدولي مركزاً لعملياتها، وتقدم خدماتها لأكثر من 150 وجهة في الشرق الأوسط، آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية وأستراليا.