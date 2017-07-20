﻿ألمانيا تصعّد اقتصاديا ضد تركيا

إسطنبول ـ برلين ـ «القدس العربي» من إسماعيل طلاي وعلاء جمعة: تصاعدت حدة التوترات بين تركيا وألمانيا في تحول غير مألوف في تصريحات المسؤولين في برلين إزاء سياسات أنقرة.

ونصحت ألمانيا رعاياها، أمس الخميس، بتوخي الحذر عند السفر إلى تركيا وهددت باتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة استثمارات ألمانية، هناك في مؤشر على تنامي الاستياء من حليفتها في حلف شمال الأطلسي بعد اعتقال ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل، أمس الخميس، في تحذير من السفر سلط الضوء على ما تعتبره برلين تزايدا في صعوبة التكهن بقرارات الرئيس رجب طيب إردوغان «أي شخص قد يتأثر بذلك. أغرب الأشياء يمكن أن تحدث».

وقطع غابرييل عطلته وعاد إلى برلين للتعامل مع الأزمة بعد أن اعتقلت تركيا ستة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من بينهم ألماني يدعى بيتر شتيدنير، باتهامات متعلقة بالإرهاب في أحدث خلاف دبلوماسي بين البلدين. ووصفت ألمانيا، أكبر شريك لتركيا في مجال التصدير، المزاعم بأنها عبثية.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم إردوغان إن تصريحات غابرييل تهدف إلى كسب أصوات قبل انتخابات عامة تجرى في بلاده خلال شهرين. وأضاف «يحتاجون لنبذ تلك الطريقة التي يتخلون فيها عن المنطق حتى يفكروا بعقلانية».

ورفض كالين افتراض أن الألمان المسافرين لتركيا يواجهون أي أخطار.

وقال «من غير المقبول أيضا إثارة شكوك لدى المستثمرين الألمان في تركيا. ليس من الممكن بالنسبة لنا أن نقبل تصريحات تهدف لإضفاء حالة من الضبابية على الأجواء الاقتصادية بدوافع سياسية.. نأمل أن يتراجعوا عن ذلك».

وفي تصريحات تهدد بتبعات اقتصادية أوسع نطاقا قال غابرييل إنه لا يستطيع نصح الشركات بالاستثمار في بلد يفتقر إلى الوضوح القانوني وتتهم فيه شركات لا غبار على أنشطتها بأنها متصلة بالإرهاب.

وقال المتحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل على تويتر إنها تعتبر الإجراءات ضد تركيا ضرورية ولا مفر منها.

ونددت تركيا الخميس بقرارات اتخذتها ألمانيا بحقها، واعتبرت أن العلاقات بين البلدين لا يمكن ان تقوم على «الابتزاز والتهديد».

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان «نريد أن نواصل التطلع إلى المانيا على أنها دولة حليفة وصديقة. إن علاقاتنا لا يمكن ان تقوم على الابتزاز والتهديد، بل يجب ان تستند الى المعايير والمبادىء الدولية».

وجاء الخلاف بعد اعتقال أنقرة أعضاء وفد حقوقي بينهم مواطنون ألمان، تتهمهم تركيا بالإرهاب.