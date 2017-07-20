﻿«زواج المتعة»: حرب تصريحات بين الأزهر ومرجع شيعي إيراني

القاهرة ـ «القدس العربي» من مؤمن الكامل: تسبب الحديث عن حكم زواج المتعة في الإسلام، بتصاعد حرب كلامية بين قيادة الأزهر الشريف في مصر، والمرجع الشيعي الإيراني، ناصر مكارم الشيرازي.

وقال وكيل الأزهر، الدكتور عباس شومان :»لا خلاف بين فقهاء أهل السنة على تحريم ما يسمى بنكاح المتعة، وأنه أُجيز في صدر الإسلام في بعض الغزوات، من باب التدرج في علاج بعض المعضلات المستعصية التي وجدها الإسلام كقضيتي الخمر والربا، حيث لم يكن من السهل التخلي عن الربا الذي يقوم عليه الاقتصاد الجاهلي دفعة واحدة ولا الإقلاع عن الخمر، الذي يشبه في حياتهم الشاي أو القهوة في حياتنا دون التدرج بهم شيئا فشيئا».

وأضاف، في بيان أمس الخميس: «كان الميل للنساء والانطلاق لإشباع الغرائز الجنسية طاغيا في الجاهلية، ولم يكن من اليسير الصبر على البُعد عن الزوجات بعد أن حرم الإسلام العلاقات خارج إطار الزوجية أو ملك اليمين، فرخص رسولنا في نكاح المتعة بوحي من ربه في بعض الغزوات، وهو ما رآه بعض الصحابة كابن عباس ـ رضي الله عنهما – للضرورة الدافعة للمحظور».

وتابع: «ما يدعيه بعض المتطاولين على شيخ الأزهر من أن ابن عباس يقول بحله فهو باطل، لأن ابن عباس كان يفتي به في حال الضرورة كالبُعد عن الزوجات وقتا طويلا في الأسفار والغزوات ترخصا بإباحة رسولنا له فترة، لكن فات هذا المدعي أن رسولنا حرّمه بعد فتح مكة، وأن ابن عباس حين رأى توسع الناس في فتواه عاد إلى قول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فحرمه فانعقد إجماع أهل السنة على تحريمه، ولذا فهو باطل».

واختتم تصريحاته بالقول: «على المتطاولين على مقام شيخ الأزهر وعلمه التزام حدود الأدب فى مخاطبة العلماء، ولهم أن يعتقدوا ما يحلو لهم دون مطالبة مخالفيهم باعتقاده».

وكان أبرز المرجعيات الشيعية في إيران، ناصر مكارم الشـــــيرازي، وجه رسالة إلى شــــيخ الأزهــــر الدكتور أحمد الطيب، ردا على ما ذكره الأخير في أحد البرامج التلفزيونية عن تحريم زواج المتعة.

وقال الشيرازي في رسالته: خطابكم هذا أثار استغرابي واستيائي في وقت واحد، لأنه كان استفزازياً متطرفاً، ومثّل هجوما كاسحا على مذهب أهل البيت في مفردة «زواج المتعة»، بل كان هجوماً على كل من أراد أن يتبنى هذا الموقف من أهل السنّة فيفتي به، حيث أنكم وصمتموه بالخيانة، وهذا سلوك غريب لم يسبق له مثيل في تاريخ الفقه الإسلامي على الإطلاق.

وتابع في رسالته للطيب: «تصويركم لزواج المتعة عند الشيعة كان مشوهاً وتسقيطيا لا يتواءم مع ما تتطلبه الأمانة العلمية في نقل رأي الآخر، واسمح لي أن أقولها بصراحة إنكم تحدثتم في هذا الشأن بلغة أهل السياسة».