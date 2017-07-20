﻿جدل في ليبيا بعد قرار حكومة طبرق فرض ضريبة على الزواج

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: أثار قرار جديد أصدرته حكومة طبرق ويتعلق بفرض ضريبة على الزواج – وخاصة الزواج بالأجانب – جدلا كبيرا في ليبيا، حيث اتهمها بعض الحقوقيين والنشطاء بالإساءة إلى المرأة الليبية وخلق معوّقات جديدة أمام الراغبين بالزواج في بلد تصل فيه العنوسة إلى مستويات مرتفعة، فيما لجأ آخرون إلى التهكم على القرار الجديد، متهمين حكومة عبد الله الثني بتناسي جميع مشكلات البلاد وحصرها بالزواج.

وأصدرت حكومة الثني المنبثقة عن برلمان طبرق (شرق) قرارا جديدا يلزم كل شاب ليبي يرغب في الزواج من فتاة ليبية بدفع 50 دينارا (حوالى 6 دولارات) كرسم على عقد الزواج، فيما يكون على الراغبين بالزواج من أجنبية دفع 5000 دينار و3000 دينار على كل أجنبي يتزوج ليبـــــية، مشــيرة إلى أن الأموال التي ستجنيها من عقود الزواج ستذهب لدعم صندوق الزواج، الذي تم افتتاحه قبل خمس سنوات بهدف القضاء على ظاهرة العنوسة في البلاد.

وكتب أحمد حمزة مُقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على صفحته في موقع «فيسبوك»: «الثني رئيس ما تبقى من الحكومة المؤقتة يقرر فجأة تحديد ضرائب عقود الزواج لليبي المتزوج من أجنبية، ويبدو أنه يريد أن يسعّر المرأة.

يا صاحب لقب أطول عمر مسؤول ليبي بقي في منصبه هل تعلم أن المرأة إجمالا لها قيمة إنسانية واجتماعية ومعنوية لا يمكن تسعيرها وتقدير ثمنها لأنها هي الحياة ذاتها؟ فاهدأ فلا تعبث معها».

وعلّقت الوزيرة السابقة فاطمة حمروش على القرار بقولها « هذا ما يستطيع أن يحكم فيه الثني فقط». وأضافت الباحثة ليلى المغربي بتهكم «قرار دعم صندوق الزواج تشجيع للعزوبية. هل يشمل القرار الزواج الثاني؟».

وكتب أحد النشطاء «نتفهم وجود ضريبة للزواج بالنسبة للأجنبي والأجنبية، لكن وجود ضريبة على زواج الليبي من الليبية ولصالح صندوق دعم الزواج فهو أمر غريب جدا». وأضاف آخر «يعني تناسيتم كل مشاكل الليبيين من توفير الأدوية والسيولة للناس، وتريدون فرض ضريبة على الزواج لزيادة معاناة الناس».

وتشير بعض الإحصائيات إلى وجود أكثر من 300 ألف فتاة عانس في ليبيا التي ما زالت تعاني صراعا مستمرا بين عدة أطراف تتنازع السلطة في البلاد، فيما تتواصل الجهود الدولية لتقريب وجهات النظر بين حكومة «الوفاق الوطني» المنبثقة عن اتفاق الصخيرات وبقية الأطراف الأخرى لإطلاق حوار وطني يعيد الاستقرار إلى البلاد.