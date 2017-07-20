﻿العاهل السعودي يسجن أميرا اعتدى بوحشية على مواطنين

دبي – رويترز: قالت الشرطة السعودية، أمس الخميس، إنه تم إلقاء القبض على أمير سعودي، في ما يتصل بمقطع فيديو ظهر فيه على ما يبدو وهو يضرب رجلا ملطخا بالدماء، مما أذكى غضبا على الإنترنت، فيما يمثل تعبيرا نادرا عن غضب شعبي من أحد أفراد الأسرة الحاكمة.

ويظهر في المقطع الذي صوره المعتدي على ما يبدو، سائق يمني يتعرض للتوبيخ بعد أن أوقف سيارته أمام منزل الرجل الذي جذبه من ياقته وكال له السباب والضرب بينما تقطر الدماء من فمه.

وقالت الشرطة السعودية إن الملك سلمان أمر بالقبض على الأمير سعود بن مساعد بسبب الاعتداء، وإن الأمر الملكي جاء «ردعا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته».

وأعلنت قناة الإخبارية الرسمية الخبر، أمس الخميس، على صفحتها على موقع تويتر. واستخدمت الوسم (أمير يعتدي على مواطنين) وهو الوسم نفسه الذي استخدمه المواطنون للتعبير عن غضبهم.

ومنذ عام 2012 انتهت موجات الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشأن سياسات الحكومة أو أفعال كبار المسؤولين بإقالتهم في خمس مناسبات على الأقل.

لكن الحملات على الإنترنت نادرا ما تستهدف الأسرة الحاكمة المؤلفة من آلاف الأعضاء.

وأعدم أمير سعودي العام الماضي بعد إدانته بقتل مواطن سعودي بالرصاص فيما مثل حدثا نادرا.

كما اتهم بضعة أعضاء بالأسرة الحاكمة بمخالفة القانون خارج البلاد.

واتهم أمير شاب بارتكاب اعتداء جنسي في لوس أنجليس عام 2015 وأدين أمير آخر بقتل خادمه في فندق فخم في لندن عام 2010.