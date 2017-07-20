﻿صلوات في «جنوب افريقيا» دفاعا عن الحرم القدسي

كيب تاون- الأناضول: دعت جمعية «جامعة العلماء» الإسلامية في جنوب أفريقيا أئمة المساجد في البلاد والمسلمين، إلى تخصيص صلاة الجمعة اليوم، لنصرة المسجد الأقصى والدفاع عنه ضد التهديدات الإسرائيلية.

وقالت الجمعية، في بيان أول من أمس، إنها طالبت عموم المسلمين في البلاد بالصلاة والدعاء من أجل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وما يتعرض له «المسجد الأقصى» من انتهاكات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان أحدثها ما يشهده المسجد منذ الجمعة الماضية.

ونددت بتشديد عمليات المراقبة على رواد المسجد من المصلين عن طريق وضع بوابات إلكترونية. واعتبرت التضييقات المفروضة على دخول المصلين إلى الأقصى بمثابة «عقاب جماعي يتعارض مع المواثيق الدولية».