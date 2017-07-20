﻿100 مسجد في الخرطوم تنصر الأقصى

الخرطوم ـ الأناضول: أعلنت جمعية الأخوة السودانية الفلسطينية، أمس اتفاق أئمة 100 مسجد في الخرطوم، للحديث عن التوتر في المسجد الأقصى، في خطبة الجمعة اليوم.

وقال رئيس مجلس أمناء الجمعية، محمد الأمين خليفة، في مؤتمر صحافي، إن «ما يجري في المسجد الأقصى أمر جلل، وعلى الجميع الوقوف بصلابة من أجل الحرية والسلام».

وأضاف «علينا أن نتكاتف، وإن لم نتناصر على الحق سيهزمنا الباطل».

من جهتها قالت نائبة الأمين العام للحركة الإسلامية، رجاء حسن خليفة، إن «البوابات الإلكترونية أمام مداخل الأقصى بدعة جديدة من إسرائيل، وينبغي إزالتها فورًا».

وزادت «البوابات الإلكترونية نوع من الإذلال للسيطرة على المسجد الأقصى».