﻿الكويت تمهل سفير طهران 48 ساعة لمغادرة البلاد

الكويت: وكالات: قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن الكويت أمرت السفير الإيراني، أمس الخميس، بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، في تصعيد لخلاف بعد قضية محاكمة أوردت ضلوع «أطراف إيرانية» في خلية تجسس.

وقالت الوكالة الإيرانية إن الكويت أخطرت أن»علي رضا عنايتي السفير الإيراني للكويت ينبغي أن يرحل عن البلاد خلال 48 ساعة».

وقررت الكويت أمس طرد نحو 15 دبلوماسيا إيرانيا بعد شهر تقريبا من تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر خلية «إرهابية» بتهمة «التخابر» مع الجمهورية الإسلامية، وفق مصدر حكومي.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن قرارا صدر كذلك بإغلاق البعثات العسكرية والثقافية والتجارية الإيرانية.

وقررت محكمة التمييز في 18 حزيران/يونيو الحكم بالسجن المؤبد على «العقل المدبر» لما عرف بـ»خلية العبدلي» بتهمة «التخابر» مع إيران وحزب الله اللبناني، وبسجن عشرين متهما آخرين بين خمس سنوات و15 سنة.

والخلية كانت تضم 26 شخصا كلهم كويتيون باستثناء شخص إيراني فار.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الكويت طلبت «تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى البلاد وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين».

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله الخميس إنه «تم إبلاغ السفير الإيراني في الكويت بقرار السلطات الكويتية خفض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة وإغلاق مكاتبها الفنية وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين».

ولم توضح الوكالة عدد الدبلوماسيين الإيرانيين الذين تقرر طردهم.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالإنابة، الشيخ محمد العبد الله الصباح، إنه «بعد صدور حكم محكمة التمييز في القضية الخاصة بما يسمى خلية العبدلي أو قضية «حزب الله» فقد قررت حكومة الكويت اتخاذ إجراءات وفق الأعراف الدبلوماسية واتفاقية فيينا حيال علاقاتها مع جمهورية إيران الإسلامية». ورفض أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

والإثنين ذكرت صحيفة «السياسة» الكويتية أن 14 شيعيا كويتيا أعضاء في هذه المجموعة فروا بحرا إلى إيران.

وأوردت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن 14 شخصا فروا إلى إيران على متن قوارب سريعة بعد أن أصدرت محكمة التمييز بحقهم قرارها النهائي بالسجن لفترات تصل إلى 10 سنوات في قضية التحضير لاعتداءات في الكويت.