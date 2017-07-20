﻿الداخلية القطرية: جريمة اختراق موقع وكالة «قنا» تمت في الإمارات

الدوحة – «القدس العربي» ـ من إسماعيل طلاي: أكدت وزارة الداخلية القطرية رسميا بأن الموقعين اللذين انطلقت منهما عملية «الاختراق» «والجريمة الإلكترونية» التي تعرض لها موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) في شهر أيار/ مايو الماضي، ونشرت تصريحات مفبركة على لسان أمير قطر، موجودان في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تأكيد رسمي قطري للتصريحات التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية على لسان مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية، تؤكد ضلوع دولة الإمارات في عملية «القرصنة».

ونوّهت الداخلية القطرية إلى أن فريق التحقيق يمتلك أدلة قوية وكافية سترفع إلى النائب العام القطري علي بن فطيس المري، بوصفه جهة الاختصاص التي ستتولى تحريك دعوى قضائية ضد المتورطين في «الجريمة الإلكترونية».

وأكد المقدم علي محمد المهندي مدير الشؤون الفنية في مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية القطرية، ورئيس فريق التحقيق المكلف، أن «فريق التحقيق عمل لأسابيع لجمع الاستدلالات وحصرها وتقديمها للعدالة. وهو يمتلك أدلة كبيرة جدا تم رفعها للنيابة العامة، بوصفها جهة الاختصاص لتحريك دعوى قضائية وتوجيه اتهام للجهات المتورطة في «الجريمة الإلكترونية».

ونوّه إلى أن «جريمة الاختراق» و«القرصنة» التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية تمّت عبر ثلاثة مواقع؛ هي الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيديو للأخبار الملفقة على موقع اليوتيوب.

وأشار النقيب عثمان سالم الحمود مساعد مدير إدارة أمن المعلومات، إلى أنه على الرغم من استخدام المخترقين لأساليب مبتكرة، تمكن الفريق الفني من العثور على أدلة تؤكد وجود اتصال مباشر مع عناوين (IP) من بعض دول الحصار. كما تمكن الفريق الفني من التوصل إلى رقم هاتف أوروبي تم استخدامه في عملية الاختراق.

وبشأن إمكانية تحديد الأشخاص المتورطين في الجريمة والأجهزة الإلكترونية التي تمت عبرها، قال رئيس لجنة التحقيق إنه «يتعين على الدولة التي انطلقت منها جريمة الاختراق تحديد هوية الأشخاص والأجهزة التي تمت عبرها الجريمة الإلكترونية».

وشّدد على أن: «الهجمة الإعلامية كانت شرسة، ما يعكس أنه كان مخططا لها منذ شهور، والذي كتب التصريحات وفبركها وفبرك الأفلام كان ينتظر اللحظة المناسبة لبدء الحملة ضد قطر».

إلى ذلك، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب.

وتضمن المرسوم بقانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.

وقضى المرسوم بقانون بتنفيذه وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.