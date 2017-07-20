﻿الخوف محظور من جمعة الغضب

الخلاف العلني بين المخابرات والشرطة، بالنسبة لمواصلة نصب البوابات الالكترونية، يبث ترددا غير صحي نحو اعدائنا. فبعد أن نصبت البوابات الالكترونية على مداخل الحرم، لا سبيل للتراجع، بل الاهانة والعار فقط. فعرب البلاد سيفسرون تراجع إسرائيل عن نصب البوابات كضعف وسيتعزز رأيهم بأن اليهود لا يفهمون إلا لغة القوة. هذا ايضا هو موقف شرطة إسرائيل.

ويتعاظم التقدير لموقف الشرطة مع علمنا بأن الشرطيين كانوا أول من سيتحمل عبء الامن في حالة اضطرابات في القدس. والسيادة تتطلب ثمنا. وتفيد ما نقله مراسلنا السياسي شلومو تسيزنا عن رئيس الوزراء بأن هذا على ما يبدو هو موقفه ايضا.

يفترض بإسرائيل ان تكون صاحبة السيادة في الحرم. وقد تآكلت هذه السيادة حتى السخف، وذلك لأن هذا هو المكان الوحيد الذي لا يمكن لطفل يهودي ان يتلو فيه آية «اسمع إسرائيل» دون ان يطرد من الحرم. منذ 50 سنة ونحن نسير على البيض، حذروا من إلا نوقظ الشياطين من سباتها. ويفسر عرب المنطقة رغبة اليهود في الصلاة في الحرم كاستمرار مباشر لمحبة صهيون في كل الاجيال، والتي بقوتها ولدت الصهيونية. وحتى اليهود العلمانيون يفهمون بأن المعارضة المعيبة من جانب المسلمين لصلاة اليهود في مكان مقدسهم (هيكلهم) هي رأس الحربة لمعارضتهم عودة اليهود إلى صهيون.

«خيبر خيبر يا يهود. جيش محمد سوف يعود ليهزمكم» ـ أنشدوا أمس هنا وهناك في بلاد إسرائيل. خيبر كانت قبيلة يهودية في شبه الجزيرة العربية في عهد محمد. وكان لليهود معاهدة دفاع مع قبيلة قريش التي عارضت العقيدة الجديدة لمحمد. وبعد أن وقع محمد على معاهدة عدم القتال مع قريش الغيت معاهدة الدفاع، فتوجه لاستكمال مهامة طرد اليهود من شبه الجزيرة العربية.

هاجم جنود محمد المزارعين اليهود الذي انطلقوا في الصباح إلى حقولهم. وكان اليهود يحملون المعاول والسلال، فيما كان المسلمون يحملون السيوف.

شروط الاستسلام التي فرضت على اليهود ـ نقل الملكية على الارض للمسلمين وفرض ضريبة 50 في المئة على محصولهم ـ كانت سابقة في القانون الإسلامي. هكذا نشأت مكانة الذمة ـ ابناء الرعاية المستسلمين للمسلمين. ويكتب المؤرخ مارتين غلبرت بأن خيبر ترمز إلى بداية التمييز المنظم الذي يعود إلى مئات السنين، وذلك ايضا «من اجل اهانتهم وتحقيرهم (الذمة) بحيث ان الإسلام وشعب الإسلام يعلون، وعرق الكفار يهان وينزل إلى مستوى متدنِ»، على حد قول خليفة مصر في بداية القرن الثاني عشر، الامير. وان شئتم، أبرتهايد.

هذا هو عمق دعوة المحرضين وسبب معارضتهم لكل تغيير في الحرم، حتى لو كان المقصود من البوابات الالكترونية حمايتهم هم ايضا، للسيادة اليهودي على البلاد كلها. (ملحوظة المحرر: الذمة في اللغة العربية هي العهد والميثاق، وهي تعني التزام الدولة الإسلامية في الماضي بحماية الأقليات، هي بهذا تحمل مفهوماً إيجابياً عكس ما روج له الكاتب).

آه، ولكن العرب يتوعدون ليوم غضب واضطرابات وجملة تهديدات اختصوا بها في المئة سنة الاخيرة وتخيف اجزاء معينة من داخلنا. محظور أن نرتدع. هذا ينبغي ان يخيفهم بالاساس. نحن نوجد في فترة الانتظار، التي تسبق التاسع من آب/أغسطس. وذاكرة خراب القدس والصلاة لإعادة بنائها، حافظا على الامل لألفي سنة في العودة إلى صهيون. كانت فترات كان بوسع اعدائنا فيها أن يذبحونا كما يشاؤون. هذه الايام انتهت، وشكرا للرب، وشرطة إسرائيل وجنودنا لا يحملون المعاول، من يريد أن يغضب فليأتِ ويغضب.

إسرائيل اليوم 20/7/2017