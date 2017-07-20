﻿ مخيمات النازحين من الموصل تستقبل عائلات مقاتلي «الدولة»

الجدعة ـ أ ف ب: كما هي حال مئات آلاف العراقيين، تعيش مها مع أطفالها في مخيم للنازحين قرب الموصل، لكن الفرق بينها و بين الآخرين أن والدها كان أحد قادة «الدولة الإسلامية»، وزوجها قُتل في خندق واحد مع مقاتلي التنظيم.

وقالت الشابة التي وصلت للتو إلى مخيم في منطقة الجدعة، إلى الجنوب من الموصل، إن «الرجال يفعلون ما يحلو لهم، ولا يصغون لأحد».

وصلت إلى المخيم الذي يؤوي 18 ألف شخص ممن فروا من المعارك الضارية في الموصل ونواحيها، 83 أسرة أغلب أفرادها نساء وأطفال كان أحد أفراد عائلاتهم عنصر في «الدولة»، سواء أب أو زوج أو أخ.

كان والد مها مسؤولاً عن توزيع مخصصات عائلات القتلى من عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية»، وقتل إثر ضربة جوية استهدفت حي الميدان في منطقة الموصل القديمة.

قالت مها «عندما خرجنا (من الموصل) استجوبونا وقالوا نريد الحقيقة. فقلنا لهم الحقيقة».

كانت عائلة مها تعيش في منطقة زراعية جنوبي الموصل، وفرت مع تقدم القوات العراقية في تشرين الاول/اكتوبر، لتستقر في الموصل تحت سيطرة «الدولة»..

وقالت المرأة التي لفت رأسها بغطاء أخفى وجهها ولم يظهر منه سوى عينيها القلقتين، «لم يعاملنا أحد بسوء. كانت معاملتهم حسنة»، فيما تعلق طفلاها حمزة وخطاب (5 و4 سنوات) بجلابيتها الطويلة الملونة.

على غير ما هي عليه الأمور في سائر مخيمات النازحين، يحرس أربعة جنود الساحة التي يصلها الوافدون الجدد. لكن النساء والأطفال يتنقلون بحرية.

وتعد النساء الطعام على موقد غاز صغير فيما تكونت وجبة الغداء من طماطم (بندورة) مقطعة وبصل وخبز.

وفي زقاق قريب، احتشد عدد كبير من الناس حول شاحنة توزع قوالب ثلج لمساعدة النازحين على تحمل لهيب الصيف.

داخل خيمتهما، وجهت نوال وخولة وحولهما أطفالهما نصف عراة، انتقادات للقوات الأمنية التي استعادت مدينة الموصل.

وقالت نوال «يقولون انهم خلصونا، لكن ممن؟ هم الذين قصفونا، كنا نسير فوق الجثث في كل مكان».

قاطعتها أختها خوله بقولها «كنا بخير. لقد أحسنوا معاملتنا»، في اشارة إلى تنظيم «الدولة الإسلامية».

انضم والدهما، وهو سائق حافلة في الستين من العمر، إلى «الدولة» وعمل لديه ميكانيكيا. وبررت خولة ذلك بقولها «لم يكن لدينا شيء لم يكن لدينا مال».

عن هذه الأسر، قال سعد فرمان، المسؤول في ممثلية متطوعي نينوى الإغاثية في مخيم الجدعة، «من واجبنا إيواؤهم وتوفير المساعدات لهم ومعاملتهم مثل باقي النازحين».

وأوضح أن هذه العائلات وصلت خلال اليومين الماضيين من مخيم برطلة وهو «مركز إعادة تأهيل» قريب من الموصل استضاف ما لا يقل عن 170 أسرة لكن تجري الآن إزالته، وفقا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الانسان.

وانتقدت المنظمة الإنسانية بشدة في 13 تموز/يوليو إنشاء مخيم برطلة داعية السلطات العراقية إلى عدم معاقبة عائلات بأكملها جراء تصرفات ذويهم، وفق لمى فقيه المسؤولة في «هيومن رايتس ووتش».

وقال الشرطي السابق، محمد زيد الذي صار راعيا بعد اقتحام مقاتلي «الدولة» للموصل، «هؤلاء نساء وأطفال، هذه ليست مشكلة، الحكومة هي التي نقلتهم».

وتابع زيد، الذي كان يرتدي دشداشة بيضاء ويضع كفية حمراء على رأسه، «هم في خيمهم وانا في خيمتي، لا نجتمع».

لكن أحمد نجاح (40 عاما) عبر عن قلقه رغم أن هذه العائلات تضم نساء وأطفالا بقوله «أكون كاذبا لو قلت إني مرتاح للأمر».

وحجته في ذلك أن المخيم لا يبعد أكثر من ستة كيلومترات عن منطقة سيطرة عناصر «الدولة»، وفق فرمان الذي أوضح أن «القوات الأمنية قتلت مؤخرا ثلاثة مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية تسللوا باتجاه المخيم».