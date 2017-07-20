﻿خلافات حول موازنة الدفاع أطاحت دوفيلييه

باريس ـ «القدس العربي» من هشام حصحاص: بعدما استحكام الخلاف بين الرئاسة والجيش في أزمة وصفت بـ«غير المسبوقة والتاريخية»، ماكرون يعين قائدا جديدا للجيوش الفرنسية بعد استقالة الجنرال دوفيلييه بسبب خفض نفقات الدفاع، وفجر رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية بيار دوفيلييه أزمة غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية الخامسة، بعدما أعلن عن تقديم استقالته من منصبه. وهي أول مرة يستقيل فيها قائد الجيوش من منصبه منذ عام 1962.

وعقب هذا القرار، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين الجنرال فرانسوا لوكوانتر، قائدا جديدا للجيوش الفرنسية ووصفه بـ«العسكري البطل» في مجلس الوزراء.

جنرال مخضرم

ويبلغ رئيس هيئة أركان الجيش الجديد 55 عاما، وكان يشغل منصب مدير الديوان العسكري في مكتب رئيس الوزراء إدوار فيليب. كما أنه خريج أرقى مدرسة عسكرية في البلاد المعروفة باسم»سانسير»، وشارك في عدة عمليات عسكرية خارجية في كل من رواندا، والصومال وجيبوتي والعراق، كما قاد القوات الدولية في حرب البوسنة والهرسك في تسعينيات القرن الماضي ضد القوات الصربية. وتم تعيين الجنرال لوكوانتر قائدا للقوات البرية ما بين 2001 و2005، ثم التحق بعدها بوزارة الدفاع، وأعيد تعيينه ما بين 2013 و2016 قائدا للقوات البرية مرة أخرى. وفي 2016 تم تعيينه مديرا للديوان العسكري في مكتب كل من رئيس الوزراء الأسبق إيمانويل فالس، وبرنار كازنوف.

وقبيل انعقاد مجلس الوزراء الأسبوعي تحت رئاسة إيمانويل ماكرون، أعلن قائد الجيوش الفرنسية في بيان رسمي أنه قدم استقالته للرئيس، وقبل هذا الأخير استقالته:» في الظروف الحالية، أعتبر أنني لم أعد قادرا على الحفاظ على استمرارية نموذج الجيش الذي أؤمن به لضمان حماية فرنسا والفرنسيين، اليوم وغدا، ولدعم طموحات بلادنا، لهذا أتحمل مسؤولياتي عبر تقديم استقالتي إلى الرئيس ايمانويل ماكرون الذي قبلها».

وأضاف دوفيلييه الذي يتولى قيادة الجيوش الفرنسية منذ ثلاث سنوات ونصف: «انطلاقاً من احترامي الكبير للوفاء الذي كان دائماً أساس علاقتي مع السلطة السياسية، أعتبر أنّه من واجبي التعبير عن تحفظاتي مرات عدة في اجتماعات مغلقة بكل شفافية وصراحة».

خفض نفقات الجيش فجرت الخلاف

وكانت تفجرت قبل أيام أزمة غير مسبوقة بين رئيس هيئة الأركان والرئيس الفرنسي، بعدما طفت خلافاتهما على السطح وأمام وسائل الإعلام، بسبب رفض الجنرال دوفيلييه قرار الحكومة الجديدة خفض نفقات ميزانية الدفاع بنحو مليار دولار. وهو الأمر الذي أثار غضب الرئيس ماكرون وخرج عشية الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي محذرا رئيس هيئة الأركان من تجاوز صلاحياته. ووجه له ماكرون خطابا شديد اللهجة، في كلمة ألقاها أمام ممثلي كبار القيادات العسكرية: «أعتقد أنه ليس من الشرف نشر بعض خلافاتنا أمام العموم»، وأضاف ماكرون بلغة شديدة اللهجة: «اتخذت قرارات سياسية أتحمل مسؤوليتها.

أنا قائدكم. العهود التي أخذتها على عاتقي أمام الفرنسيين وأمام الجيش، أعرف كيف ألتزم بها وأنفذها، ولهذا لا أريد ضغوطا أو جدلا من اي أحد كان» في إشارة مباشرة إلى رئيس هيئة الأركان وقائد الجيوش.

وكان هذا الأخير قدد هدد بتقديم استقالته، عشية الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي في محاولة منه للضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون للتراجع عن سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة في عدد من الوزارات بينها وزارة الدفاع.

وكانت جريدة ليزيكو كشفت الأسبوع الماضي أن اجتماعا صاخبا عرفته اللجنة البرلمانية للدفاع الوطني مع قائد الجيوش الفرنسي، بعدما عبر لهم عن رفضه القاطع قبول قررا الحكومة بخفض النفقات المخصصة للدفاع والجيش. وهدد قائد الجيش الفرنسي بتقديم استقالته في حال تمت المصادقة على القانون.

وكان رئيس الحكومة إدوار فيليب أعلن عن سلسلة إجراءات تقشف، بينها تقليص ميزانية الدفاع لعام 2017، بـ 900 مليون يورو أي ما يعادل نحو مليار دولار.

وتتصاعد المخاوف في فرنسا منذ مدة بشأن احتمال عجز القوات المسلحة الفرنسية عن القيام بمهامها، وذلك منذ تحذير محكمة الحسابات الفرنسية العام الماضي من أن الجيش يواجه مخاطر تتجاوز قدراته المالية والبشرية بسبب كثرة وتزامن وتفرق عملياته العسكرية في الخارج.

وشنت المعارضة المتمثلة في اليمين الحافظ واليسار على حد سواء هجوما حادا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووصفت استقالة قائد الجيوش الفرنسي بيار دوفيلييه بالأزمة غير المسبوقة والتاريخية بين الجيش وقصر الايليزيه.

وقال برينو روتايو رئيس فريق اليمين المحافظ في مجلس الشيوخ إن « القرار غير مسبوق وتاريخي يعبر عن فقدان الثقة بين الجيش والرئاسة وهو ما يعتبر أمرا خطيرا» وأضاف روتايو «قرار الرئيس سلطوي وغير صائب وليس في محله وهو من يتحمل المسؤولية في استقالة الجنرال باير دوفيلييه، أحد كبار القيادات العسكرية التي عرفته بلادنا».

أما القيادي في حزب اليسار الراديكالي، كوربيار أليكسيس، فقد عبر عن أسفه لاستقالة قائد الجيوش الفرنسية ووصفه بـ«القائد الشريف والنزيه» وأضاف كوربيار: «الجنرال بيار دوفيلييه عبر رأيه فقط أمام اللجنة البرلمانية للدفاع، وهذا من حقه». وشن حزب اليمن المتطرف هجوما لاذعا على الرئيس ماكرون، وقال الرجل الثاني في حزب الجبهة الوطنية، فلوريان فيليبو إن «الجنرال بيار دوفيلييه تصرف منذ البداية كقائد كبير أما ماكرون فيتصرف كقائد صغير».

كما نشر جنرال سابق في الجيش يدعى فانسون ديسبورت، مقالة في جريدة لوموند، ووصف الأزمة بغير المسبوقة والتاريخية.

وقال الجنرال إن: «الأزمة تعكس مدى سوء الفهم الكبير القائم بين العسكر والقيادات السياسية منذ عقود، وجاءت لتطفو إلى السطح بسبب قرار رئيس شاب لا يعرف المؤسسة العسكرية جيدا» في إشارة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون البالغ من العمر 39 سنة.