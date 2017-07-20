﻿رئيس الحكومة التونسية: نخوض حرباً حقيقية وليست إنتقائية ضد الفساد

تونس – «القدس العربي»: أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن حكومته تقود «حرباً حقيقية وليست انتقائية» ضد الفساد، مشيراً إلى أن قيمة الممتلكات المصادرة في إطار الحملة ضد الفساد بلغت حوالي 300 مليون دولار.

وخلال كلمة ألقاها أمام البرلمان لتوضيح استراتيجية الحكومة في مقاومة الفساد، أكد الشاهد أن لا حصانة لأي شخصية في البلاد في ما يتعلق بالحرب ضد الفساد، مشيراً إلى أن «القانون لا بد أن يطبق على الجميع ولا أحد فوق القانون. فكل من أخطأ في حق المجموعة الوطنية، لا بد أن يُحاسب مهما كانت الفئة التى ينتمي اليها، ومهما كان لونه السياسي». وأكد، في السياق، أن الحرب ضد الفساد «هي حرب حقيقية وليست انتقائية»، مشيراً إلى أن «الفساد انتشر فى تونس فى السنوات الأخيرة، لذا بات لا بد من إرجاع ثقة المواطن فى الدولة وذلك عبر شن هذه الحرب حتى يشعر الجميع أنهم سواسية أمام القانون».

وأشار الشاهد إلى أن الحكومة تمكنت خلال الحملة الأخيرة ضد الفساد من حجز أموال وممتلكات لرجال أعمال فاسدين بقيمة 700 مليون دينار (حوالي 300 مليون دولار) «كما قٌدمت في شأن هؤلاء طلبات إداريّة إلى المحاكم قدّرت بحوالي 2700 مليون دينارا».

وخلال الجلسة، واجه الشاهد جملة من الانتقادات من قبل نواب المعارضة، حيث اتهمه النائب عن «الجبهة الشعبية» عمار عمروسية بـ «المغالطة في الحرب ضد الفساد»، مضيفاً: «عندما كنتم كاتب دولة كان شفيق جراية يمولكم واليوم تدعون عدم معرفتكم به. ستذهبون إلى جراية آجلاً أم عاجلاً».

فيما اعتبر النائب عن «الاتحاد الوطني الحر» توفيق الجملي أن حملة ضرب الفساد هي «اشارة لتلميع صورة الشاهد تأهيلا لانتخابات 2019». وأضاف مخاطباً الشاهد: «عليك ان تنسى طريق قرطاج و تحارب الفساد من دون انتقائية»، مشيراً إلى أن محاربة الفساد يجب أن تبدأ من داخل الحكومة في إشارة لوجود بعض الوزراء الذين تحيط بهم شبهات فساد.

وتثير الحملة التي يقودها الشاهد ضد رموز الفساد جدلاً كبيراً في البلاد، ففي حين يؤيدها عدد كبير من الأطراف السياسية، تحذر أطراف أخرى من خضوعها لمبدأ «الانتقائية»، مشيرة إلى أنها ما زالت تتم في إطار محدود جداً قياساً بحجم الفساد الكبير في البلاد.