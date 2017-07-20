بدء فعاليات الدورة 32 لمهرجان جرش للثقافة والفنون

أوقد رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، مساء الخميس، شعلة الدورة 32 لمهرجان “جرش” للثقافة والفنون، مانحا بذلك شارة انطلاق فعالياته لهذا العام، والتي ستتضمن ندوة عن القدس على مدار يوم كامل.

جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي في الساحة الرئيسية للموقع الأثري بمدينة جرش، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى سفراء دول عربية وأجنبية.

وتخلّل الحفل إلقاء قصيدة شعرية بعنوان “أفراح جرشية” قدمها الشاعر الأردني صفوان قديسات، إلى جانب وصلات غنائية محلية، لمجموعة من المغنيين الأردنيين.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمهرجان، عقل بلتاجي، في كلمته، إنّ “اللجنة عملت على استقطاب مشاهير نجوم الغناء والطرب من الأردن ولبنان ومصر وفلسطين”.

وأضاف أنه تقرر أن يكون للقدس ندوة خاصة به، تعقد على مدار يوم كامل بعنوان ‘القدس في وجدان الأردنيين’”.

وتابع أنّ “اللجنة العليا وإداراتها وسّعتا قاعدة المشاركة الوطنية بدعوة مؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات التطوعية الواعدة، والنوادي الشبابية والمعاهد المتخصصة، لتقديم فقرات استعراضية فيها التنوع والمهارة”.

وبالنسبة له، فإن هذه الفقرات الاستعراضية “ترقى لأن تكون عروضاً عالميةً تمثل الأردن في المحافل واللقاءات الدولية”.

ولفت أنه ستكون هناك مشاركة سعودية في المهرجان، حيث سيكون لعروض المملكة “حضور متميّز من خلال أمسية سعودية”.

ويشارك في الدورة الحالية للمهرجان، العديد من الفنانين العرب والأردنيين، بينهم وائل كفوري، ونانسي عجرم، وهاني شاكر، وريهام عبدالحكيم، ووليد توفيق، وبرواس حسين، وراغب علامة، وفارس كرم، وديانا كرزون، ونوال الزغبي، وهالة هادي، وإبراهيم خليفة، وهيثم عامر، وسامر أنور.

و”جرش” مهرجان فني ثقافي رسمي يقام في يوليو/ تموز من كل عام، بالمدينة القديمة “الرومانية” في جرش شمالي الأردن، وترعاه وزارة الثقافة الأردنية، ويستخدم المدينة الأثرية كموقع لفعالياته الفنية والثقافية.

ويتميّز المهرجان بالعروض الفلكلورية الراقصة التي تؤديها فرق محلية وعالمية، ورقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والشعرية، إضافة للمسرحيات وعروض الأوبرا، وأمسيات غنائية لمغنيين أردنيين وعرب.

كما يقام على هامشه معرض لبيع المصنوعات اليدوية التقليدية.