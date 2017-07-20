﻿تعقيباً على رأي «القدس العربي»: التأشيرة المصرية للقطريين … من يعاقب من؟

الثور الهائج

قال الزّعيم البريطانيّ الذي قاد انتصار الحلفاء على النّازيّة تشرشل : عندما تمارس السّياسة كالثور الهائج فأنت تؤذي نفسك قبل أن تؤذي غيرك . وهؤلاء العسكريّون الحمقى حالهم كحال من يطلق الرّصاص على قدميه.

مصطفى – تونس

العفو والمغفرة

اعتقد ان قطر ستطرد 350 الف عامل مصري ليتكفل بهم السيسي و لن يدخل مصري إلى التراب القطري بعد هذا التاريخ . قطر ليست في حاجة لمصر و لكن مصر هي في امس الحاجة لقطر. الاستثمارات القطرية في مصر ستسحب و سيزحف السيسي إلى قطر طالبا العفو .

حيدرة

اللص والكلاب

ربما عنوان رواية صاحب نوبل، المصري، نجيب محفوظ، اللص و الكلاب، تلخص بعنوانها …و تصف أبطال دول الحصار !

لا أظن، أن أحدا بحاجة لتوضيح أو شرح من تمثل كل كلمة من كلمات عنوان الرواية، فهي كما يقال، self explanatory، أي تشرح نفسها بنفسها !!

د. اثير الشيخلي – العراق

قرار أرعن

المثل الشعبي عندنا يقول (جاجة حفرت عراسها نثرت) وكذلك (الجاهل عدو نفسه)، فهل عشرات القطريين او مئاتهم الذين يحتاجون إلى السفر إلى مصر

إما للسياحة او للاستثمار هم الذين يعاقبهم عسكر السيسي أو الـ 300 الف مصري الذين يعتاشون من عملهم في قطر، اذا فكرت قطر في الرد على خطوة الغباء الأرعن لعسكر السيسي (فأرض الله واسعة للسياح والمستثمرين). وسينضم مئات آلاف العاملين في قطر إلى جيش العاطلين عن العمل الجرار في مصر وبالتالي

الى جيش الشعب المحتجين على أوضاعهم المعيشية البائسة مما يقرب(إمكانية لتكرار سيناريو ثورة 25 كانون الثاني/يناير).

السيسي يتخبط لأنه لا يفكر الا في كيفية اسـتمراره علـى رأس هـرم السلطة في مصر ونصائح وايحاءات إسـرائيل له هي الفيـصـل في ذلـك.

وهدف إسرائيل في مصر هو تأبيد حكم العسكر لحراسة حدودها من (الإرهاب) كما كان عليه الوضع منذ أكثر من 7 عقود و(مكافأة) الشعب المصري بالفقر والبطالة والتجويع حتى لا يفكر احد الا في تحصيل قوت من يعيل. ومبدأ السيسي هو (جوع كلبك يتبعك).

ع.خ.ا.حسن

سياسة حكيمة

إن المعاملة بالمثل من حق قطر بالطبع ولكن سياسة قطر الحكيمة لا أعتقد أنها ستنجر إلى العين بالعين لأن الأخوة المصريين العاملين في قطر يقومون بتحويل أموال لذويهم تعيش عليها مئات آلاف العائلات المصرية في مصر، وهؤلاء لا ذنب لهم بسياسات السيسي اللاسياسي، فهو لعبة بيد دول الرز ويبيع أراضيها وغدا سيبيع تأشيراتها وربما أعاد قناة السويس التي أممها عبد الناصر إلى شركة مساهمة لمن يريد أن يشتري اسهما فيها.

أعان الله مصر والمصريين على حكم العسكر.

أحمد – سوريا

أم الدنيا

عبد الفتاح السيسي لا يفقه في السياسة ولا بواطنها وعلومها فهو جاء من عالم العسكرتاريا ليستولي على حكم ليس من حقه مستغلا خطأ المصريين الذين رفضوا حكم صناديق الانتخابات، ليتسلل خلسة إلى سدة الحكم. فماذا فعل السيسي بمصر والمصريين مند انقلابه على الشرعية؟

لا يختلف عاقلان في أن أم الدنيا قد تراجعت إلى الوراء وأصبحت تعيش أوضاعا مأساوية وكارثية لا تسر صديقا ولا حتى عدوا وبات نظامها الفاسد ينتظر فتات ما يسمى بالمساعدات خاصة من أسياده في السعودية والإمارات مقابل الخضوع والخنوع لأوامرهما وسياساتهما الهدامة والمنحرفة، فاذا كان النظام المصري يبرر فرضه تأشيرات على المواطنين القطريين الراغبين في زيارة مصر بقوله أنه ليس من المعقول الاستمرار في منح مزايا واستثناءات لقطر في ظل مواقفها الحالية فلماذا لم يتخذ الإجراءات نفسها في حق السياح الصهاينة بفعل ما ترتكبه حكومتهم الفاشية في المسجد الأقصى والإعدامات اليومية التي تطال الفلسطينيين؟

ألا يعلم هذا النظام الساذج أن إجراءاته ضد قطر يمكن أن تحرم ما يناهز 300 ألف عامل مصري من أرزاقهم اذا قررت الدوحة المعاملة بالمثـل؟

ألا يعلم النظام المصري بان القطريين يمكن لهم أن يسافروا لأي وجهة يريدونها عبر العالم؟ هل يظن هذا النظام البليد أن إجراءاته غير المحسوبة ستؤثر على القطريين؟

ألا يعلم النظام أن مصر تحتاج للقطريين أكثر مما يحتاجون لها بفعل امكانياتهم المادية الهائلة؟ ماذا لو عادت هذه الجيوش من قطر وانضمت إلى طوابير العاطلين عن العمل التي تعد بالملايين؟ بماذا سيستقبلهم السيسي؟ هل سيوفر لهم البديل؟

حتما لا، فكل ما يمكن للسيسي ان ينعم به عليهم هي هراوات القمع التي ستكون جاهزة وعلى أهبة الاستعداد كلما تلقت الأوامر فاذا كانت تأشيرة النظام المصري للقطريين ناتجة عن جهله وسذاجته وبلادته وتبعيته العمياء للنظامين السعودي والإماراتي فالخاسر الأول والأخير سيكون بطبيعة الحال الشعب المصري الذي يرزح تحت براثن الفقر والحرمان.

بلحرمة محمد – المغرب

الحكام الجهابذة

نظام فاشي حاله كحال باقي الأنظمة العربية؛ إذن فلا جديد يصدم في القرار، فللأسف عودنا حكامنا الجهابذة على التفنن في إذلال المواطنين، و هذا القرار خير مثال على ذلك.

محمد بان أمزميز – المغرب