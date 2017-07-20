﻿مهرجان طيبة الدولي للفنون في أسوان يعلن تفاصيل دورته الرابعة من بيروت

أسوان (مصر) – د ب أ: اختارت إدارة مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، العاصمة اللبنانية، بيروت، للإعلان منها عن تفاصيل دورته الرابعة، التي تقام فعالياتها في مدينة أسوان، في صعيد مصر، في الفترة من الخامس، وحتى العاشر من شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، بمشاركة 12 عربية وإفريقية، بجانب شخصيات فنية أوروبية ومصـرية بــارزة.

وحسب بيان صادر أمس الخميس، فقد أعلنت الدكتورة هنا مكرم، رئيسة المهرجان، والتي اختتمت زيارة لبيروت، هذا الأسبوع، بدعوة من وزارة السياحة اللبنانية، في مؤتمر عقدته بمقر جمـعية الأصيل لإحيـاء التراث، في العاصـمة اللبنانيـة، بحضـور عماد عبد الله، رئيـس الجمعية، أن الدورة الرابعة من المهرجان، تتخذ طابعا خاصا، يجمع بين فنون عربية وإفريقية، متنوعة، في إطار تفعيل دور الفنون، في تحـقيق التقارب بين الشعوب والثقافات، والتأسيس لمزيد من التعاون الفني، بين العرب والأفارقة.

وأشارت إلى الانفتاح على فنون أوروبا، عبر استضافة شخصيات أوروبية، للمشاركة بالدورة، مثل المصورة البلجيكية، المقيمة في مدينة تورينو الإيطالية «كارولين عاموري» والتي ستنتقل بمعرضها الخاص «النور .. في المعابد الفرعونية» من تورينو، إلى أسوان، لتقام النسخة الثانية من المعرض الذى يضم عشرات الصور ، التي تسجل لمشاهد النور في المعابد المصرية القديمة، بالأبيض والأسود، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان طيبة.

ولفتت إلى أن الدورة الرابعة تلقي الضوء على التراث وألوان الفلكلور اللبناني وفى مقدمتها الدبكة التي ستفتتح فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة عربية جديدة، لدعم مسرح الطفل العربي، برعاية المسرحي الكويتي الكبير الدكتور حسين المسلم.

ووفق البيان، أشارت مكرم إلى أن الدورة الرابعة لمهرجان طيبة في أسوان، سوف تشهد إقامة معارض لبعض الفنانين، الذين يعرضون أعمالهم في معارض فنية للمرة الأولى، وبعض الفنانـين الفـطريين، الذين اكتـسبوا مهارات فنية، من الحيـاة ودروبــها، دون أي دراســة أكاديمـيـة.

وكشفت رئيسة مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، أن ندى السردوك مدير عام قطاع السياحة في وزارة السياحة اللبنانية، أعلنت عن قيام وزارتها، بإيفاد وفد لبناني كبير، ومشاركة لبنانية واسعة في الدورة الرابعة لمهرجان طيبة، وذلك في إطار الحرص على التبادل الثقافي والسياحي والفني مع مصر، والحرص على تعريف المصريين بثقافة وفنون لبنان.