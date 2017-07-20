﻿مغني راب تونسي يثير جدلا إثر إساءته لعناصر الأمن

تونس – «القدس العربي»: أثار مغني راب تونسي جدلا في البلاد إثر أدائه لأغانٍ «مسيئة» لقوات الأمن، وهو ما تسبب بإلغاء عدد من حفلاته إثر رفض عناصر الأمن حمايتها.

وكان الجمهور هاجم مغني الراب أحمد بن أحمد المعروف بـ «كلاي بي بي جي» وأوقف إحدى حفلاته في ولاية المهدية (شرق) إثر إنسحاب قوات الأمن من الحفل بسبب بعض الأغاني التي اعتبروها مهينة لهم.

وتسبب الحفل الأخير في إلغاء عدد من المهرجان الفنية في البلاد مشاركة مغني الراب المعروف فيها، إثر رفض عناصر الأمر تأمينها، فيما أشارت بعض المصادر إلى أن نقابة قوات الأمن الداخلي قررت مقاضاة بن أحمد إثر ذلك من أجل تهم تتعلق بالشتم والثلب والإساءة إلى الغير بتهمة «الإساءة لعناصر الأمن».

يذكر أن بن أحمد تعرض في وقت سابق للسجن ستة أشهر بتهمة «إهانة الشرطة وخدش الحياء العام» في أغانيه.