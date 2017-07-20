﻿عرض سيارة جون لينون الـ «رولز رويس» بمناسبة الذكرى الخمسين لإطلاق أشهر ألبومات فرقة «البيتلز»

لندن – د ب أ: تحتفل الآن شركة «رولز رويس» بحلول الذكرى الخمسين لإطلاق ألبوم «سيرجانت بيبرز لونلي هارتس»(إس جي تي بيبرز) لفرقة «البيتلز» بجلب سيارة رولز رويس ذات ألوان صارخة (مبهرجة) طراز «فانتوم في» كانت مملوكة في فترة ما للمغني جون لينون إلى بريطانيا.

كان لينون طلب مواصفات خاصة لسيارته بحيث تلائم تماما نجم موسيقى الروك. فقد تم تحويل المقعد الخلفي إلى سرير مزدوج مع توفير تلفزيون وثلاجة إلى جانب جهاز تسجيل ونظام للصوت يشمل مكبر صوت خارجيا.

وطلـب من الشركة الـبريطانية لصناعة السيارت «جيه بي فالون» طلاء السيارة فانتوم بحيـث يكـون لونها جديدا وفريدا من نوعه، وكشـف عنـها السـتار قبل أيام من إطلاق ألبوم «إس جي تي بيبرز» حول العالم في أول حزيران / يونيو عام 1967 . وهذه الألوان المبهرجة للسيارة شكلت جزءا من المفـهوم العام للألبـوم.

وسوف تعرض السيارة، المملوكة حاليا لمتحف كولومبيا الملكي البريطاني في كندا، في دار بونهامز للمزادات في لندن في الفترة من 29 تموز / يوليو إلى 2 آب / أغسطس .

وكان لينون يستخدم بانتظام السيارة «فانتوم في» مبهرجة اللون حتى عام 1969 وقادها للذهاب إلى قصر باكنغهام لاستلام وسام الامبراطورية البريطانية برفقة زملائه في الفرقة في عام 1965 قبل تغيير لونها. وبعد أربعة أعوام استخدم السيارة بعد تغيير لونها لإعادة الوسام إلى القصر احتجاجا على حرب فيتنام، من بين أمور أخرى «.

كما كان يمتلك سيارة «فانتوم في» بيضاء.

وفي عام 1970 تم شحن السيارة صارخة اللون إلى الولايات المتحدة عندما انتقل لينون إلى نيويورك وفيما بعد جرى إعارتها لفرق عظيمة أخرى لموسيقى الروك من أمثال «رولينغ ستونز» «بوب ديلان» و «ذا مودي بلوز».

وفي عام 1977 وبعد فترة قضتها السيارة في التخزين تبرع بها الملياردير جيم باتيسون للمتحف الكندي.