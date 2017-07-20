﻿الأوساط الحقوقية المغربية تبدي قلقها على الوضع الصحي لقادة حراك الريف المعتقلين في سجن الدار البيضاء

الرباط ـ «القدس العربي»: أعلن نشطاء حراك الريف المعتقلون بسجن عكاشة في الدار البيضاء أمس الخميس تعليق اضرابهم عن الطعام الذي يخوضونه منذ يوم الاثنين الماضي تحت شعار»الحرية أو الشهادة».

وقال بلاغ للمعتقلين ارسل لـ «القدس العربي» انه «رأفة بعوائلنا وأهلنا ونزولا عند رغبة أحرار وحرائر الريف العظيم نعلن، نحن معتقلو الحراك الشعبي بالريف المتواجدون بسجن عكاشة بالدار البيضاء، أننا قررنا تعليق الإضراب عن الطعام الذي كنا قد دخلنا فيه منذ يوم 17 يوليو 2017″.

وأعاد الناشون المعتقلون تعليقهم اضرابهم عن الطعام «من أجل فتح المجال للمبادرات الحقيقية التي تسعى إلى تحقيق مطلب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وخلق جو من الإنفراج يسمح بتحقيق مطالب الحراك لما فيه من مصلحة للريف والوطن».

وناشد المعتقلون «الجماهير الشعبية الإلتزام بالسلمية وعدم الإنجرار وراء أي شكل من أشكال العنف».

وابدت الاوساط الحقوقية المغربية قلقها على صحة قادة حراك الريف المعتقلين بسجن في الدار البيضاء بعد دخول اضرابهم عن الطعام يومه الرابع، فيما تنفي السلطات اضراب المعتقلين وتنفي هيئة الدفاع والعائلات نفي السلطات.

وقامت عائلات معتقلي «حراك الريف»، بزيارة ابنائهم اول امس الاربعاء دامت أربع ساعات، في إطار ما سمي بـ»زيارة الوداع» التي دعا لها «ناصر الزفزافي ومن معه» قبل أيام.

وأوضح بعض الأسر أن «المعتقلين يؤكدون على استمرارهم في الإضراب عن الطعام، إلى حين الإفراج عنهم ونيل الحرية، أو الخروج أمواتا» واكدت بعد دخولهم في إضراب عن الطعام، أنهم في صحة جيدة حتى حدود الساعة، غير أنهم يتخوفون مما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.

ورددت عائلات المعتقلين شعارات مدوية، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، من قبيل «الشعب يريد سراح المعتقل»، رافعين شارات النصر في وجه وسائل الإعلام التي كانت متواجدة بعين المكان.

واعربت هيئة الدفاع عن معتقلي «حراك الريف» عن «قلقها بخصوص الوضع الصحي للمعتقلين وقدرتهم على الدفاع عن مصالحهم خلال هذه المرحلة الدقيقة من المسطرة» وأكدت في بلاغ ارسل لـ»القدس العربي» أن معتقلي الحراك بسجن عكاشة دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام.

وقال المحامون إن «جميع المعتقلين الذين تم الاستماع اليهم أو الذين تمت زيارتهم والتخابر معهم خلال الثلاثة ايّام الماضية أكدوا أنهم يخوضون إضرابا لامحدودا عن الطعام منذ يوم الاثنين وهو مستمر إلى غاية يومه (الاربعاء)».

وقالت ان المعتقل ربيع الأبلق الذي يعاني من أثار جانبية بعد خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ عدة أيام، يخوض إضرابا عن الطعام منذ 24 يوما، وأن المعتقلة سليمة الزياني المعروفة بـ «سيليا» تخوض إضرابا عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي» ودعت الجهات الإدارية والقضائية لتحمل مسؤوليتها بهذا الخصوص.

وأفادت المديرية الجهوية لمندوبية السجون «للدار البيضاء – سطات»، أنه لم يسبق للنزيلة سليمة الزياني إطلاقا أن دخلت في أي إضراب عن الطعام، حيث كانت منذ إيداعها بالسجن وما زالت تتناول وجباتها الغذائية بانتظام. وأضافت المندوبية «أما بخصوص باقي النزلاء فإنهم غير مضربين عن الطعام، إذ تناولوا وجباتهم الغذائية يوم أمس بحضور بعض أفراد عائلاتهم».

وانتقدت المندوبية دفاع المعتقلين وقالت انه «يتضح من خلال ما سبق أن هذه الادعاءات هي ادعاءات ذات طابع تحريضي، تسعى إلى خدمة أجندات لا تدخل في صميم المهمة الدفاعية للمحامية نعيمة الكلاف».

وأكد المرصد المغربي للسجون اليوم الخميس، أن عدداً من المعتقلين المتابعين في ملف حراك الريف النزلاء بسجن عكاشة يوجدون في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الاثنين في حين يخوض المعتقل ربيع الأبلق الإضراب عن الطعام منذ 20 يوما. وأضاف المرصد في بلاغ رسمي أن الخطر على وضعية الأبلق بدأ يبدو من خلال ضعف قدراته البدنية واصفرار لونه والارتباك في توازنه ، موضحا أن سيليا الزياني دخلت بدورها في إضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي.

واكد سعيد بنحماني عضو هيئة دفاع معتقلي «حراك الريف» على استمرارهم (المعتقلين) في الإضراب عن الطعام الذي يدخل يومه الرابع، نافياً كل ما تم الترويج له من قبل وسائل الإعلام ومندوبية السجون. وقال: «يجري حاليا استنطاق كل من جمال مونا، وجواد بلعلي، ومحمد مكوح، وبدر الدين بولحلحل، الذين أكدوا لقاضي التحقيق استمرارهم في الإضراب عن الطعام، حتى تحقيق مطالبهم المتجلية في إطلاق سراحهم».

وأكد المحامي عبد الصادق البوشتاوي استمرار السجناء في إضرابهم عن الطعام واختاروا له شعار «الشهادة أو الحرية»، وأن ما تم الترويج له لا يعدو أن يكون إشاعات هدفها التشويش على مسيرة الخميس و»علمت قبل قليل من أخ المعتقل ربيع الأبلق الذي دخل في إضراب عن الطعام لمدة 22 يوما، أنه بدأ يفقد قدراته العقلية وحالته الصحية جد متدهورة».

واعتصم داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالرباط، عدد من النشطاء الحقوقيين، من ضمنهم نساء، منفذين بالموازاة مع ذلك إضرابا احتجاجيا عن الطعام تضامنا مع معتقلي الحراك الشعبي بالريف ممن أعلنوا خوضهم معركة الأمعاء الخاوية.